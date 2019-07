FC 08 Villingen II

Vier Treffer beim

Testspiel in Gosheim

Fußball: Landesligist FC 08 Villingen II hat ein weiteres Vorbereitungsspiel beim württembergischen Bezirksligisten SV Gosheim mit 4:2 (2:1) Toren gewonnen. Nach Vorarbeit von Furkan Sari brachte Julian Kaiser die Nullachter mit einem Kopfball in Führung. Aus einem Konter entsprang der 1:1-Ausgleich. Eine schöne Kombination der beiden Ex-Furtwanger Steffen Holzapfel und Florina Kaltenbach schloss Kaltenbach mit dem 1:2 ab. Nach dem Seitenwechsel bereitete Batuhan Bak das 1:3 durch Alexander German vor. Schließlich war es Bak selbst, der zum 1:4 abstaubte, nachdem zuvor Trainer Marcel Yahyaijan einen strammen Schuss abgegeben hatte, den der Gosheimer Schlussmann nicht festhielt. „Unsere ersten 45 Minuten waren ordentlich. Später wurde ein Kräfteverschleiß deutlich“, sagte Trainer Marcel Yahyaijan. (daz)

FC Furtwangen

Jan Meier und Jens Fichter treffen doppelt

Fußball: Landesligist FC Furtwangen zeigte in einem weiteren Testspiel gegen den Bezirksligisten DJK Villingen bereits eine gute Form und setzte sich auf eigenem Platz klar mit 7:0 (3:0) Toren durch. Jan Meier (2), Jens Fichter (2), Stefan Disch, Peter Bächle und Ali Günes erzielten die Tore der Bregtäler. „Es hat sich ausgezahlt, dass bei uns nahezu alle Stammspieler zur Verfügung standen. Wir sind jedoch gut beraten, das Ergebnis richtig einzuordnen. Villingen hatte auch einige Chancen. Deutlich wurde in der Partie, dass wir in der Vorbereitung schon zwei Wochen weiter als die DJK sind“, bilanzierte Furtwangens Trainer Mustafa Gürbüz. (daz)