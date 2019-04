von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Neckarsulmer Sport Union – FC 08 Villingen (Mittwoch, 15 Uhr). Nach dem Arbeitssieg gegen Normannia Gmünd fährt der FC 08 Villingen am Mai-Feiertag zu einem Team, das im soliden Mittelfeld der Oberliga-Tabelle rangiert. Die gastgebende NSU hat keinerlei Druck mehr, ließ aber am vergangenen Samstag mit einem 1:0-Auswärtssieg beim starken FV Ravensburg aufhorchen.

In Sachen Villinger Aufstellung war selten so viel unklar wie vor dieser Begegnung: Will Trainer Jago Maric nach dem gelungenen Comeback der „Doppel-Sechs“ mit Stjepan Geng und Daniel Wehrle die beiden Akteure erneut einsetzen oder droht nach der langen Verletzungspause eventuell eine Überbelastung? „Wir machen das nur, wenn sie sich beide wirklich fit fühlen“, so Maric. Ähnliches gilt auch für die zuletzt Angeschlagenen beziehungsweise Erkrankten: Dabei scheint ein Einsatz von Umut Sönmez etwas wahrscheinlicher als das Auftauchen von Benedikt Haibt in der Startformation.

Ob es für die Neckarsulm-Partie für den an der Leiste verletzten Manuel Stark reicht, gilt ebenfalls als unsicher. Angeschlagen war zudem nach dem Samstagsspiel auch Tobias Weißhaar. Definitiv nicht mit dabei ist derweil Mauro Chiurazzi, der noch seine Rote Karte absitzt, am Samstag gegen die Stuttgarter Kickers allerdings wieder spielberechtigt wäre.

Vermutlich könnte also der eine oder andere zusätzliche Akteur aus der U 23 mit nach Neckarsulm fahren. Eine Option wäre sicherlich Volkan Bank, der in den letzten Partien einige Spielzeit im Oberliga-Team bekam. Pietro Morreale stand gegen Gmünd sogar in der Anfangs-Elf, ist aber auch nicht ganz fit. Sollten Geng und/oder Wehrle ausfallen, wäre auch Sanoussy Baldé eine Alternative. „Wir werden bei angeschlagenen Akteuren nichts riskieren“, betont Jago Maric. Dies nicht nur im Hinblick auf die „Englische Woche“, sondern auch, weil man im Vorfeld des Südbadischen Pokalendspiels am 25. Mai einen möglichst kompletten und körperlich fitten Kader beisammen haben will.

Maric beschreibt den kommenden Gegner so: „Neckarsulm ist eine starke Mannschaft, die in der ersten Saisonhälfte einiges Verletzungspech hatte. Ein schwerer Gegner, bei dem wir uns keine Leichtsinnsfehler leisten dürfen.“ Daran lässt der Trainer keinen Zweifel: Auch wenn man in den Kampf um den Aufstieg ziemlich sicher nicht mehr eingreifen kann, sind die Nullachter auch in der Liga nach wie vor erfolgshungrig.

Ein Auswärtsspiel unter der Woche passt dem Gastverein nur selten ins Konzept: „Dadurch, dass es sich dieses Mal aber um einen Feiertag handelt, sehe ich jedoch keine der üblichen Stress-Probleme“, sagt Maric. Gute Voraussetzungen, um mit einem „Dreier“ Werbung für die zuschauerträchtige Begegnung am kommenden Samstag gegen den Spitzenreiter Stuttgarter Kickers zu machen.