von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Strahlende Gesichter herrschten am Samstag in der neuen VIP-Lounge des FC 08 Villingen: Tags zuvor die Eröffnung der Vorzeigeräumlichkeiten und dann, als Krönung, ein 4:1-Sieg über den FC Nöttingen. „Der Verein hat mit der VIP-Lounge vorgelegt. Da wollten wir etwas zurückgeben“, sagte Trainer Jago Maric. Das ist den Nullachtern auf dem durch die Trockenheit schwer bespielbaren Rasen gut gelungen. Das Offensivduo Benedikt Haibt und Umut Sönmez harmonierte sehr gut. Aus einer homogenen Mannschaft stachen allenfalls noch der umsichtige „Sechser“ Gianluca Serpa und Valentin Vochatzer in der Innenverteidigung heraus. Freilich war der deutliche Erfolg auch durch die beiden schnellen Tore in den Minuten 5 und 7 bedingt. Danach schienen die nach ihrer Pokal-Partie am Mittwoch (0:1 gegen Waldhof Mannheim) kräftemäßig ausgelaugten Nöttinger nicht mehr so richtig an einen Erfolg zu glauben.

Freibier: FC 08-Geschäftsführer Mario Ketterer ließ es sich bei der Pressekonferenz nicht nehmen, dem Nöttinger Trainer Michael Wittwer ein Bier zu kredenzen. Ketterer hatte einst selbst in Nöttingen unter dem Ex-KSC-Profi gespielt, der beim letzten Treffen erklärt hatte, nach der nächsten Pressekonferenz in Villingen „erst einmal etwas zu trinken“ zu brauchen. Dieser Wunsch war Ketterer Befehl – und so stieß er mit dem Gästecoach an. Dass Wittwer den Aufstieg seiner Mannschaft derzeit schon weitgehend abgehakt hat, wurde deutlich, als FC 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff ihn fragte, ob er den jetzigen Tabellenstand seines Teams auswendig wisse. „Der ist egal“, antwortete Wittwer süßsauer lächelnd. Nach der 1:4-Pleite und dem Bier war der Trainer sozusagen gleich zweifach bedient.

Kein Ersatz: Der FC 08 wird nach dem überraschenden Abschied von Stürmer Yanick Haag keinen Neuzugang mehr verpflichten. Das erklärte Trainer Jago Maric. „Wir haben ein bis zwei interne Optionen, sodass ich mir da keine Gedanken mache.“ Maric betonte, er sei nicht zuletzt deshalb stolz auf das Team, weil auch gegen Nöttingen wieder acht eigene Spieler im Kader gestanden hätten. Das zeigte sich auch bei den Einwechslungen, bei denen Pietro Morreale und Volkan Bak aus der Nullacht-Reserve weitere Oberliga-Luft schnuppern durften.

Mit dabei: Mit dem Sieg verbesserte sich der FC 08 auf den fünften Tabellenplatz und hat den Anschluss an die vorderen Teams gewahrt. Auf Tabellenführer Stuttgarter Kickers (1:1 in Pforzheim) sind es nun „nur“ noch sieben Punkte Rückstand. Platz 2 erscheint noch eher in Reichweite. Der Bahlinger SC und der SGV Freiberg liegen jeweils fünf, der FSV Bissingen vier Zähler vor den Nullachtern. Allerdings haben sämtliche drei Teams bereits ein Spiel mehr ausgetragen. Für viele Experten erstaunlich war am vergangenen Wochenende das 0:3 des Tabellensechsten SSV Reutlingen beim Vorletzten Friedrichstal, nachdem die Reutlinger schon in der Vorwoche gegen den Tabellenletzten SV Spielberg nur 1:1 gespielt hatten. Auf Villinger Seite wird man hoffen, dass das Team um Ex-Nullachter Cristian Giles auch am 8. Mai, nach seiner Bestform sucht. An diesem Tag wird das Nachholspiel gegen den SSV Reutlingen im Friedengrund ausgetragen.