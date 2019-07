Fußball, Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen: Bahlinger SC – FC 08 Villingen (heute, 18.15 Uhr), FC 08 Villingen – SV Oberachern (heute, 19.30 Uhr) Zum Testspielauftakt auf die neue Saison (Start am 3./4. August) absolviert Oberligist FC 08 Villingen am Freitag gleich zwei Härtetests. Im Rahmen des 35. Kaiserstuhl-Cup beim Bahlinger SC treffen die Nullachter zunächst auf den heimischen Regionalliga-Aufsteiger und anschließend auf den Liga-Rivalen aus Oberachern. Die Partien dauern jeweils 2 x 30 Minuten.

Die Wege der Bahlinger und des FC 08 kreuzen sich in der bevorstehenden Spielzeit aufgrund des Aufstiegs des Kaiserstühler vorläufig nur bei diesem Testspiel. Anders sieht es beim SV Oberachern aus, auf den das Team von Chefcoach Jago Maric ab 19.30 Uhr trifft. Den Ligakonkurrenten um Trainer Marc Lerandy sehen die Nullachter anschließend auch zweimal in Punktspielen. Im Verbandspokal-Wettbewerb könnten die Nullachter allerdings im Saisonverlauf noch ein weiteres Mal auf beide Teams treffen.

„Wir haben gerne zugesagt, als die Einladung aus Bahlingen kam. Es ist immer schön dort und die Gegner sind durchaus hochkarätig“, sagt Jago Maric. Für das Allerwichtigste hält er, dass alle verletzungsfrei bleiben. „Ich bin insbesondere gespannt, wie sich unsere jungen Spieler beim Kaiserstuhl-Cup präsentieren“, so der Cheftrainer, der wohl reichlich durchwechseln wird.

Zwei gänzlich unterschiedliche Teams kann Maric nicht aufbieten. Das liegt auch daran, dass die Neuzugänge Keven Feger und Jannik Beha noch im Urlaub sind, Daniel Wehrle ist weiterhin angeschlagen, Nico Tadic noch verletzt und Mauro Chiurazzi verhindert.

Torhüter Andrea Hoxha (FC Winterthur), Steven Ukoh (FC Solothurn), Flamur Berisha (FC Radolfzell) und Leo Benz (SV Zimmern) geben derweil in Bahlingen ihr Debüt im FC 08-Trikot.

Bei diesem Dreier-Turnier geht es um den „Fürstenberg-Pokal“. Titelverteidiger ist der Gastgeber. Der Kaiserstuhl-Cup wird am Samstag fortgesetzt, wenn der Bahlinger SC um 15 Uhr auf den Zweitligisten SV Sandhausen trifft. Die Sandhäuser testen dann noch um 17 Uhr, ebenfalls im Kaiserstuhlstadion, gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy Lorraine.

Testspiel in Donaueschingen

DJK Donaueschingen – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr) Am Samstag sind die Nullachter bereits auf einem weiteren Sportplatz im Einsatz – und zwar in Allmendshofen, wo sie ab 14 Uhr bei Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen antreten. „Auch das wird sicher interessant“, glaubt Maric. Außer den in Bahlingen Auflaufenden steht dann auch wieder Mauro Chiurazzi zur Verfügung. 210 Spielminuten binnen weniger als 24 Stunden – das wird knackig. Maric sieht‘s postiv: „So erhalten alle genügend Spielpraxis.“