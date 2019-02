von SK

Fußball, Testspiel: VfL Nagold – FC 08 Villingen 1:3 (1:2). (mp/daz) Bevor am kommenden Samstag bei Spitzenreiter SGV Freiberg das erste Oberliga-Spiel nach der Winterpause stattfindet, hatten die Nullachter im Testspiel beim württembergischen Verbandsligisten Nagold eine harte Nuss zu knacken. Neben den Langzeitverletzten Stjepan Geng und Daniel Wehrle fielen auf Seiten der Nullachter auch der grippekranke Patrick Haag und Valentin Vochatzer (Trainingsrückstand) aus.

Die Gäste aus Villingen erwischten einen Start nach Maß. Nach Vorarbeit von Tobias Weißhaar brachte Neuzugang Umut Sönmez die Nullachter bereits in der 7. Minute in Führung. Nagold versteckte sich jedoch nicht, spielte mutig nach vorne und glich in der 19. Minute durch Tim Kübel zum 1:1 aus. Sechs Minuten vor der Pause schloss der starke FC 08-Neuzugang Umut Sönmez eine gelungene Kombination zum 2:1 für den Oberligisten ab.

Nach der Pause wechselten beide Trainer munter durch. FC 08-Trainer Jago Maric brachte im Verlauf der zweiten Halbzeit sechs neue Spieler. Im Tor stand bei den Nullachtern übrigens der junge Marcel Bender, der eine Viertelstunde vor Schluss von Lavdrim Amiti abgelöst wurde. Zehn Minuten vor Spielende verwandelte der eingewechselte Yanick Haag einen, an Damian Kaminski verursachten Foulelfmeter, zum 3:1-Endstand. „Das war eine gute Generalprobe gegen einen guten Gegner. Insbesondere unsere Neuzugänge Sanoussy Balde, der auf der Sechserposition eine gute Leistung zeigte, und Umut Sönmez überzeugten“, freute sich Nullacht-Sportvorstand Arash Yahyaijan. Somit gehen die Nullachter nach dem dritten Testspielsieg in Folge gut gerüstet in die restliche Saison der Oberliga. „Wir werden uns in dieser Woche noch den Feinschliff holen und auf unserem Kunstrasenplatz im Friedengrund trainieren“, sagte Yahyaijan.

Auch Landesliga-Elf erfolgreich

Die Landesliga-Mannschaft des FC 08 Villingen feierte in zwei Testspielen überzeugende Erfolge. Am Samstag gelang beim SC Gottmadingen-Bietingen, Spitzenreiter der Bezirksliga Bodensee, ein 4:1 (2:1)-Erfolg. Marcel Jerhof, Luca Crudo, Fabio Chiurazzi und Kamran Yahyaijan trafen für die Nullachter. Am Sonntag folgte ein 6:2 (3:2)-Erfolg im Stadtderby gegen den Bezirksligisten DJK Villingen. Hier trugen sich Fabio Chiurazzi (3), Bathuan Bak (2) und Kamran Yahyaijan in die Torschützenliste ein. Für die DJK trafen Yannick Käfer zum 0:1 und Jallow Saja zum 1:2. „Es waren für uns zwei gelungene Testspiele. Vieles hat schon sehr gut geklappt und auch gut ausgesehen. Ich weiß aber auch, woran wir noch zu arbeiten haben. Immer, wenn wir uns an die taktischen Vorgaben halten, läuft unser Spiel rund. Weichen wir davon ab, haben wir Probleme. Ich sehe uns nach den ersten Testpartien auf gutem Weg“, bilanzierte FC 08-Trainer Marcel Yahyaijan.