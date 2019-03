von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – FC Nöttingen (Samstag, 15 Uhr). Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in Bissingen sollte der FC 08 Villingen die Partie gegen den Tabellennachbarn aus Nöttingen möglichst gewinnen, um den Kontakt zur Spitzengruppe zu wahren. Dem Gegner aus dem Nordbadischen, der zwei Punkte weniger aufweist, geht es nicht anders.

Nach zuletzt eher durchschnittlichen Leistungen überzeugte Nöttingen am Mittwoch im nordbadischen Pokal-Halbfinale gegen Regionalliga-Tabellenführer Waldhof Mannheim: Nur mit viel Pech musste sich das Team von Trainer Michael Wittwer dem haushohen Favoriten mit 0:1 geschlagen geben. Für den FC 08 besteht indes die leise Hoffnung, dass Nöttingen bei dieser Partie einige „Körner“ gelassen hat und gegen Villingen den Kräfteverschleiß zu spüren bekommt.

Personell gehören die „Violetten“ zu den spielstärksten Teams der Oberliga, wie Nullacht-Coach Jago Maric betont: „Das ist eine abgezockte Truppe mit einigen routinierten Akteuren, die schon lange zusammen spielen.“ Ob der Pokaleinsatz der Nöttinger unter der Woche den Villingern Vorteile bringt, will Maric nicht abschließend beurteilen: „Sicher hat Nöttingen ein internsives Spiel in den Knochen, wird aber bei uns möglicherweise mit einer anderen Aufstellung auflaufen.“ Ohnehin müsse man zuerst auf sich selbst schauen. Es gelte primär, leichte Fehler zu vermeiden, die bei einem Gegner dieser Qualität oft bestraft würden.

Maric hebt einen weiteren Aspekt hervor: „Auch der Siegeswillen kann entscheidend sein. In dieser Beziehung bin ich optimistisch, denn die Jungs haben gut trainiert und sind heiß auf die Partie.“ Sollte seine Mannschaft das Spiel verlieren, werde es zweifelsohne schwer, noch einmal ganz oben angreifen zu können, glaubt der Cheftrainer. „Andererseits haben wir keinen brutalen Druck und sind optimistisch, dass wir auch schwere Gegner schlagen können“, so Maric. Zudem befänden sich die Schwarz-Weißen in einem sehr guten körperlichen Zustand. „Wenn wir im letzten Drittel die Pässe präziser spielen und ansonsten an die Leistung in Bissingen anknüpfen können, bin ich guter Dinge“, sagt der FC 08-Coach.

Personell sieht es bei den Nullachtern weitgehend unverändert aus: Tevfik Ceylan, der die Partie in Bissingen nach Leistenproblemen als Vorsichtsmaßnahme nicht mitmachte, steht nun wieder zur Verfügung. Allerdings ist nun Mauro Chiurazzi nach seiner Roten Karte vom vergangenen Samstag gesperrt. Der Verteidiger kam allerdings mit der glimpflichsten Strafe davon, erhielt wegen „Beinstellens“ nur ein Spiel Sperre und wird somit kommendes Wochenende beim SV Oberachern wieder einsetzbar sein.

Die Verantwortlichen des FC 08 Villingen rechnen nicht nur aufgrund der ausgezeichneten Wetterprognosen mit einem guten Besuch. Beim Spiel gegen Nöttingen wird auch die neue VIP-Lounge erstmals bei einem Punktspiel in Betrieb sein. Der repräsentative Raum unterhalb des Tribünendachs dürfte sich für viele Zuschauer als Blickfang erweisen.