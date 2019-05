von SK

Fußball-Oberliga: Der Kapitän des FC 08 Villingen war wieder dabei, und das zeigte sich auf dem Platz auch überaus deutlich. Benedikt Haibt war brandgefährlich und absolvierte ein beachtliches Laufpensum. Der SÜDKURIER fragte bei dem 30-Jährigen nach.

Was war ausschlaggebend für den Villinger Sieg?

Eine homogene Mannschaftsleistung, unsere Zweikampfstärke und zunächst einmal die Tatsache, dass wir gut ins Spiel gekommen und früh in Führung gegangen sind. Insgesamt war es meines Erachtens ein durchaus verdienter Sieg.

Das Team hat auch zweimal die jeweils raschen Anschlusstreffer gut weggesteckt.

Ja, die Gegentreffer entstanden aus individuellen Fehlern. Wir sind aber dennoch über 90 Minuten hinweg gut gestanden und haben nicht allzu viel zugelassen.

Mit Ihrer persönlichen Leistung dürften Sie zufrieden sein. Sind sie schon wieder bei 100 Prozent?

Sagen wir mal, vielleicht bei 99 Prozent. Ich habe schon irgendwann gemerkt, dass mir noch etwas die Spritzigkeit und ein paar Energiereserven fehlen. Insgesamt war es aber okay. Den Rest muss ich jetzt noch bis zum Pokalfinale aufbauen.

Apropos: Wie wichtig war der Sieg im Hinblick auf das Pokalfinale?

Schon wichtig – es geht für uns jetzt darum, nun die Spannung möglichst hochzuhalten. Wir wollen in der Meisterschaft auch lieber Vierter als Achter werden und versuchen in den nächsten Wochen, uns noch weitere Erfolgserlebnisse zu bescheren, bevor es dann am 25. Mai im Endspiel gegen Rielasingen um alles geht. (sum)