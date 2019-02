Regionalsport Schwarzwald vor 8 Stunden

"Es wird ein Spektakel." Domenic Weinstein startet bei Bahnrad-WM in Polen

Im polnischen Pruszków beginnt am heutigen Mittwoch die Weltmeisterschaft im Bahnradsport. In der Einer- und Vierer-Mannschaftsverfolgung ist der 24-jährige Unterbaldinger Domenic Weinstein dabei. Am Vortag der Titelkämpfe sprach der SÜDKURIER mit dem amtierenden Europameister in der Einerverfolgung.