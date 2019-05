von Stefan Ummenhofer

Fußball, Südbadischer Pokal, Finale: FC 08 Villingen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Sa., 16.15 Uhr in Pfullendorf) – Der Countdown läuft, das Pokal-Fieber in beiden Lagern steigt: Kann der FC 08 seine Saison mit dem Pokalsieg krönen oder scheitert er zum zweiten Mal hintereinander an einem Verbandsligisten? Als Oberligist sollten die Villinger gegen klassenniedrigen Verein die Favoritenrolle inne haben. Die Nullachter machen aber keinen Hehl daraus, dass man die Rielasinger um den vor der Saison vom Friedengrund an die Talwiese gewechselten Nedzad Plavci für keinen „normalen“ Verbandsligisten hält. „Es werden Kleinigkeiten den Ausschlag geben“, ist sich Villingens Trainer Jago Maric mit Oliver Hennemann, dem Sportlichen Leiter des 1. FC Rielasingen-Arlen, einig.

Allgemein wird mit einer offenen Partie zweier offensivstarker Teams gerechnet. Für die Villinger ist dabei besonders wichtig: Sie laufen vermutlich – bis auf den langzeitverletzten Nico Tadic – in Bestbesetzung auf. Damian Kaminski hat seinen leichten Faserriss überwunden, Torhüter Christian Mendes trainiert seit Dienstag wieder normal und auch die beiden lange Zeit verletzten „Sechser“ Stjepan Geng und Daniel Wehrle sind seit ihrer Rückkehr vor wenigen Wochen wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte. „Mehr oder weniger“ habe er die Startformation im Kopf, sagte Maric am Donnerstag. Auf ein bis zwei Positionen wolle er aber noch einmal genauer im Abschlusstraining hinschauen.

Der Villinger Trainer macht deutlich: „Es gibt keine Ausreden – wir werden optimal vorbereitet in diese Partie gehen.“ Dazu gehört auch, dass der FC 08 – im Gegensatz zum Gegner – bereits einen Tag vorher in den Linzgau reist. Am Freitag geht es um 13 Uhr in Villingen los, dann quartieren sich die Nullachter in einem Hotel vor Ort ein und wird am Freitagabend noch ein Training absolvieren. Am Samstag wird der FC 08-Tross gegen 14.30 Uhr am Stadion eintreffen. „Wir machen das so wie vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Schake vor knapp drei Jahren“, sagt der Sportliche Leiter Arash Yahyaijan. Beim Pokalfinale vergangenes Jahr in Lahr war der FC 08 am Spieltag angereist.

Und wie ist die Stimmung im Team? „Etwas nervös, aber voller Vorfreude“, sagt Maric. Wichtig sei, über 90 beziehungsweise sogar 120 Minuten die volle Konzentration zu halten – angesichts der Cleverness der Rielasinger Offensive könnten Leichtsinnsfehler fatale Folgen haben. „Wir werden unabhängig vom Spielstand geduldig bleiben und dann auch unsere Chancen bekommen“, glaubt Maric.

Ein zusätzlicher Ansporn sei, dass man durch die Live-Übertragung per Konferenz in der ARD sozusagen bundesweit im Rampenlicht stehe. Zudem hätte das Gros der Mannschaft nach dem Pokalsieg 2016 gegen Oberachern und der Niederlage vergangenes Jahr gegen Linx schon Endspiel-Erfahrung. „Ich habe der Mannschaft gesagt, vor lauter Spannung sollen sie nicht vergessen, sich schlicht auf dieses Spiel zu freuen. Es ist auch als Oberligist keineswegs selbstverständlich, in einem solchen Finale zu stehen“, meint Maric.

Im Gegensatz zum FC 08 hat Rielasingen-Arlen danach noch eine weitere Chance, diese Spielzeit zu krönen. Wie Kapitän und Torhüter Dennis Klose sagte, sei für den Verein im Zweifelsfall der Aufstieg in die Oberliga noch wichtiger. Ob das ein Vor- oder ein Nachteil für Samstag ist? Reine Ansichtssache.

Fest steht jedenfalls, dass der FC08 Villingen wieder von einigen hundert Fans nach Pfullendorf begleitet wird. Alleine drei Fan-Busse fahren vom Friedengrund in die Geberit-Arena, hinzu kommen noch viele Privatfahrer. Nicht nur auf dem Platz ist also mit einem spannenden Duell zu rechnen, sondern sicherlich auch auf den Rängen. Der veranstaltende Südbadische Fußballverband erwartet ungefähr 3000 Zuschauer.

Dem Sieger winkt nicht nur der begehrte Glaspokal, sondern auch die Teilnahme an der DFB-Pokal-Hauptrunde und auch ein dicker Batzen Geld. In der vergangenen Saison erhielten alle Verbandspokal-Gewinner in der 1. DFB-Pokalrunde 121.000 Euro.