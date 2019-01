von Tina Fröhlich

Eishockey: Sport kann manchmal etwas seltsam sein. Wer sich das vergangene Wochenende der Wild Wings angesehen hat, wird dem wohl unumwunden zustimmen. Zwei Heimspiele gegen Krefeld und Straubing standen an, und am Ende fünf Punkte zu Buche. In beiden Partien war von gutem Eishockey recht wenig zu sehen und beide Male waren die Schwenninger auch nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Aber in beiden Partien fanden sie irgendwie einen Weg zu gewinnen.

Nach dem Doppelsieg stehen einige erstaunliche Zahlen beim Team von Chefcoach Paul Thompson. Seit dem Trainerwechsel vor dem 18. Spieltag wurden 14 von 26 Spielen gewonnen. Unter Thompson sind die Wild Wings das neuntbeste Team der Liga. Das dominierende Spitzenduo aus Mannheim und München wurde in dieser Zeit jeweils zweimal geschlagen. Zudem verließen die Schwäne in sechs der letzten acht Partien das Eis als Sieger.

Zwei Punkte trennen die Schwenningen aktuell von Platz zwölf, acht vom elften und zehn von der Playoff-Qualifikation. Neun Spiele stehen in der DEL-Hauptrunde noch aus, damit sind noch maximal 27 Punkte zu vergeben.

Ein realistisches Ziel ist die Teilnahme an der Finalrunde für die Schwenninger wohl trotzdem nicht mehr. Tatsächlich ist mittlerweile bei den Beteiligten auch kaum mehr die Rede davon. Wurde Thompson in den vergangenen Wochen nicht müde von der noch intakten Chance zu sprechen, so hat der Brite seine Wortwahl nun angepasst – trotz der zwei Siege am Wochenende. Vermutlich stand der Coach nach den glücklichen Erfolgen unter dem Eindruck des Geschehens. Sowohl gegen Krefeld als auch gegen Straubing zeigten die Schwenninger über weite Strecken eine maximal solide Leistung. Allerdings machten es beide Gegner auch nicht wirklich besser.

So standen an diesem Wochenende nicht die Tabelle und Rechnereien, sondern Personen im Mittelpunkt. Zum Beispiel Andreé Hult. Der Schwede traf in beiden Partien zum entscheidenden 2:1. Beide Male musste er nach der Partie auch irgendwie das Gleiche sagen. „Wir haben nicht so richtig gut gespielt. Aber natürlich sind wir mehr als glücklich mit den Punkten“, meinte der Stürmer.

In diesen Tagen rücken die Vertragsverhandlungen immer mehr in den Fokus, dabei geht es natürlich auch darum, ob Hult auch in der kommenden Spielzeit weiterhin das Wild Wings-Trikot überstreifen wird. Der 31-Jährige steht in seiner vierten Saison am Neckarursprung bei derzeit 22 Scorerpunkten und ist damit der Drittbeste im Team. „Wir haben schon miteinander gesprochen, aber es gibt noch kein Angebot. Ich würde gerne bleiben, aber die Verantwortlichen haben mir gesagt, dass sie sich erst um die deutschen Spieler kümmern wollen“, so Hult. Der Skandinavier verneinte im Übrigen die Frage, nach einer Heirat, die ihm eventuell einen deutschen Pass bescheren könnte. Sein Trainer macht ihm zumindest Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung. „Er schadet sich sicher nicht, wenn er so spielt“, meinte Thompson nach dem Wochenende. Allerdings zeigte Hult nur selten in dieser Saison vergleichbare Leistungen wie in den zwei jüngsten Spielen.

Eine definitive Ansage, ob die Schwenninger weiterhin mit ihm planen, hat auch Kai Herpich nach ersten Gesprächen noch nicht erhalten. Das 24-jährige Eigengewächs schoss gegen Straubing sein erstes Tor in dieser Spielzeit und war darüber durchaus erleichtert. „Endlich hat es mal geklappt. Das war schön“, so Herpich. Zum Stand der Dinge in Sachen eigener Zukunft hielt er es dann mit Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer: „Schau‘n mer mal.“