Fußball: Was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hatte, ist nun perfekt. Landesligist FC Bad Dürrheim und Trainer Enrique Blanco werden auch in der Saison 2019/20 zusammenarbeiten. Nahezu sicher ist zudem, dass Klaus Müller als Assistent von Blanco verlängert und Christoph Raithel das Trainerteam als Übungsleiter der zweiten Mannschaft vervollständigt.

„Wir freuen uns, dass wir in der erfolgreichen Konstellation zwölf weitere Monate zusammenbleiben. Ich würde sogar noch länger mit unseren Trainern arbeiten, denn es passt einfach perfekt, sagt Bad Dürrheims Spielausschussvorsitzender Benjamin Wildgruber. Blanco hatte bereits bei seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer deutlich gemacht, dass er einen Zwei- bis Dreijahresplan in Bad Dürrheim verfolge. In diesem Zeitraum soll der Verein wieder in die Verbandsliga zurückkehren. Blanco und Wildgruber forcieren jetzt die Gespräche mit den Spielern. Bisher hat nur Alexander German (FC 08 Villingen) seinen Abschied angekündigt. „Bei 70 bis 80 Prozent der Spieler stehen die Chancen gut, dass sie bei uns bleiben. Außerdem gibt es Anfrage von externen Spielern. Gleichzeitig werden wir auch einige Talente aus der A-Jugend einbinden“, betont Wildgruber.

Bundesligist an der Angel: In diesem Jahr feiert der FC Bad Dürrheim sein 100-jähriges Bestehen. Möglicherweise wird sogar ein Bundesligist als Gratulant zu einem Freundschaftsspiel kommen. Wildgruber bestätigte entsprechende Gespräche. „Wir sind auf einem guten Weg, aber einen Namen nenne ich erst, wenn die Verträge unterschrieben sind“, betont der Funktionär. Zudem sollen die im Winter ausgefallenen Hallenturniere um den Solemar-Cup und den SportVision-Uhlsport-Cup im Sommer im Freien nachgeholt werden. Angedacht ist, die Turniere mit jeweils vier Mannschaften zu spielen, wobei für den SportVision-Uhlsport-Cup bereits die Zusage von Regionalligist FC Astoria Walldorf vorliegt. Zwei weitere höherklassige Vereine sollen dazukommen. Der Solemar-Cup wird mit Teams aus den Stadtteilen gespielt. Der FC Hochemmingen hat schon zugesagt.

Test gegen Fischbach: Nach dem dreitägigen Trainingslager in Haslach setzt die Blanco-Elf am Mittwoch seine Vorbereitungsspiele fort. Ab 19 Uhr spielt der Landesligist gegen den Bezirksligisten FC Fischbach. „Ich habe am Wochenende im Trainingslager viele gute Eindrücke gesammelt. Vor allem unsere jungen wilden Spieler drängen nach vorne. Ihnen will ich noch mal eine Chance geben“, sagt Blanco vor der Partie gegen den Nachbarn. Der Schonacher Trainer will viel Ballbesitz sehen und erwartet eineinhalb Wochen vor dem ersten Punktspiel auch spielerisch eine souveränen Auftritt.