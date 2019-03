von SK

Herr Blanco, Ihre Vertragsverlängerung für eine weitere Saison war unter der Woche keine Überraschung. Was gab den Ausschlag?

Schon im vergangenen Sommer war klar, dass wir, sofern nichts gravierendes passiert, zwei Jahre in der Konstellation zusammenarbeiten wollen. Das haben wir nun fixiert.

Demzufolge macht es Ihnen Spaß und Sie können Ihre Vorstellungen umsetzen?

Es macht sogar viel Spaß. Man darf nicht vergessen, dass wir im Sommer 2018 eine fast komplett neue Mannschaft aufbauen mussten. Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass es uns gut gelungen ist. Ich schaue aber nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf die Entwicklung der Spieler. Auch diesbezüglich sind wir einen großen Schritt vorangekommen.

Am Ende des Zwei-Jahresplans soll die Rückkehr in die Verbandsliga stehen. Würden Sie einen Aufstieg schon nach dem ersten Jahr mitnehmen oder würde dieser noch zu früh kommen?

Wir würden mit der aktuellen Mannschaft schon jetzt in der Verbandsliga nicht untergehen. Sollte es mit dem Aufstieg klappen, nehmen wir gerne ihn mit. Klappt es nicht, geht deswegen auch keiner von Bord. Wir haben viele junge Spieler, die sich in einem weiteren Landesliga-Jahr gut entwickeln würden. Kurzum: Wir müssen nicht aufsteigen.

Jahrelang kam im Bad Dürrheim wenig aus dem eigenen Nachwuchs. Nun rennen Ihren die Talente die Tür ein. Was ist der Grund dafür?

Was vor meiner Zeit war, kann ich nicht beurteilen. In der Tat haben wir einen Jahrgang in der A-Jugend, aus dem einige Spieler viel versprechen.

Ende 2018 gab es beim FC Bad Dürrheim einen großen Wechsel im Vorstand. Wie klappt die Zusammenarbeit?

Wir ergänzen uns alle und sind sehr gut aufgestellt. Vom Vorsitzenden Hannes Senk bis zu unserem Sportdirektor Benjamin Wildgruber haben wir sehr engagierte Mitstreiter, auf die ich mich verlassen kann. Da ist ein richtiger Zusammenhalt entstanden.

Sechs Wochen Vorbereitung sind nahezu vorbei. Ist Ihre Elf für das Auftaktspiel gegen Geisingen am nächsten Wochenende bereit?

Weil mir die Winterpause zu lang erschien, haben wir sieben Vorbereitung hinter uns. Wir haben hart und gut gearbeitet und dabei auch die Vorrunde ausführlich analysiert. Wir wissen, dass wir für Schritt für Schritt gehen müssen. Ich bin gespannt, wie viele Früchte wir schon ernten können. Nach unserer guten Vorbereitung kann ich jedenfalls sehr ruhig schlafen.

Wie haben sich die sechs Winter-Neuzugänge integriert?

Einige kann ich ohne Bauchschmerzen in die Anfangself stellen, andere brauchen noch Zeit. Ich bin mit den Jungs sehr zufrieden, wobei ich auch die Spieler aus der eigenen Jugend einbeziehe. Wir haben nicht umsonst unsere A-Jugend mit in das Trainingslager der Landesliga-Elf genommen.

Sie haben einst beim FC Tannheim in der Kreisliga A gearbeitet. Dann höherklassig beim FC Schonach. Jetzt klopfen Sie in Bad Dürrheim an die Tür zur Verbandsliga. Welche Liga würde Sie als Trainer perspektivisch reizen?

Ich habe eine Aufgabe in Bad Dürrheim, in der Landesliga. Ich bin so erzogen, Schritt für Schritt zu gehen und mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Klar wäre es schön, irgendwann einmal in einer noch höheren Liga zu arbeiten, aber aktuell ist das kein Thema. Mein Credo lautet: Wer hart für ein Ziel arbeitet, wird auch irgendwann dafür belohnt.