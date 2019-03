von Tina Fröhlich

Eishockey: In dieser Saison gab es bei den Schwenninger Wild Wings mehr Schatten als Licht. Bei einigen Akteuren merkte man einen deutlichen Unterschied zwischen den Phasen unter Trainer Pat Cortina (bis Anfang November) und dessen Nachfolger Paul Thompson. Hier die Spieler in der Einzelkritik:

Torhüter

Dustin Strahlmeier: Zu Beginn der Saison ließ er sich von der allgemeinen Verunsicherung seiner Vorderleute anstecken und wirkte bei Weitem nicht so souverän wie im Vorjahr. Allerdings wollte er auch zu viel. Nach dem Trainerwechsel spielte „Strahlie“ beständig auf hohem Niveau und machte kaum mehr einen Fehler. Die Schwenninger können sich glücklich schätzen, dass Strahlmeier auch kommende Saison das Wild Wings-Trikot tragen wird.

Marco Wölfl: Hatte eine ganz schwierige Saison. Der 25-Jährige war die klare Nummer zwei, bekam angesichts der schlechten Phase nur wenige Einsätze und wurde dabei von seinen Vorderleuten auch noch sträflichst im Stich gelassen. Unter Paul Thompson spielte er so gut wie gar nicht mehr. Wölfl sucht sich verständlicherweise eine neue Herausforderung in der DEL2.

Abwehr

Benedikt Brückner: Es lief nicht arg viel zusammen. Im Vorjahr noch solide, war in dieser Saison nicht immer Verlass auf ihn. Brückner hatte mit dem Spielaufbau so gut wie nichts zu tun, was er als klassischer Defensivverteidiger aber auch nicht muss. Allerdings unterliefern ihm immer wieder Fehler und zudem war der 29-Jährige körperlich nicht präsent genug.

Dominik Bittner: Immer ein Vorbild an Einsatzwillen, trieb sein Team an und mischte auch in der Offensive mit. Auch ihm unterliefen öfter Fehler, was er aber durch seinen Kampfgeist wettmachte. Bittner übertrieb es aber des Öfteren mit seiner Einsatzbereitschaft, ging dafür auf dem Eis als Führungsspieler immer voran.

Mirko Sacher: Erhielt im Schnitt die meiste Eiszeit aller Spieler. Pat Cortina setzte extrem auf ihn. Sacher konnte dieser Führungsrolle aber nicht immer ganz gerecht werden. Im Prinzip war er der einzige richtige Offensivverteidiger – dies war für ihn nicht zu stemmen. Trotz der Verletzung vor der Länderspielpause noch zweitbester Verteidiger, was die Punkte angeht. Bester Schlittschuhläufer und einer der wenigen Lichtblicke im Wild Wings-Team.

Kyle Sonnenburg: Versuchte viele Situationen spielerisch zu lösen. Was in der letzten Saison seine Stärke war, gelang in diesem Jahr nicht so gut. Auch bei Sonnenburg war die Fehlerquote zu hoch, schätzte oft Situationen falsch ein, was seine verheerende Plus-Minus-Bilanz erklärt. Durfte sich unter Thompson häufiger vorne mit einschalten, zeigte hier durchaus Potenzial, aber es mangelte auch an Übersicht.

Jussi Timonen: Defensiv mit guter Übersicht, womit er seine mangelnde Schnelligkeit aber auch nicht immer kompensieren konnte. Das „Aufräumen“ vor dem Tor ist nicht sein Ding, fiel zudem für zwölf Spiele verletzt aus. Im Spielaufbau mit guten Ansätzen, mehr aber auch nicht.

Kalle Kaijomaa: Hat nur 16 Spiele absolviert, ist daher kaum abschließend zu beurteilen. Sein Fehlen als offensiver Verteidiger war spürbar.

Boaz Bassen: Erhielt in drei Spielen durchschnittlich knapp neun Minuten Eiszeit. Machte seine Sache dabei nicht schlecht. Es fehlt nicht mehr so viel, um auf DEL-Niveau zu kommen.

Dominik Bohac: Zehn Torvorlagen und eine positive Plus-Minus-Bilanz lassen sich sehen. Überzeugte als einer der wenigen im Team vor allem auch mit seinem körperlichen Einsatz. Manchmal jedoch mit dem Kopf zu langsam und nicht schnell genug.

Angriff

Philip McRae: Der Neuzugang konnte den Erwartungen nicht gerecht werden. War vor allem in der schlechtesten Phase der Saison eine beständige Fehlerquelle, fand nie wirklich in die Mannschaft. Dass er mehr kann, zeigte McRae nur in der Vorbereitung und ganz am Ende der Saison. Unter Thompson wurde es ein kleines bisschen besser.

Rihards Bukarts: Wurde seinem Ruf als schwieriger Charakter gerecht, kam mit Cortina offenbar gar nicht klar. In den ersten Monaten zeigte er wenig von seinem Potenzial. Erst im Januar wurde er präsenter. Ärgerlich für die Wild Wings, denn seine Qualitäten sind unbestritten. Bukarts verlässt Schwenningen.

Stefano Giliati: Ganz, ganz wenige gute Momente. Schnell, aber ohne Übersicht, dafür mit viel Eigensinn. Wirkte immer wieder lustlos, bekam zudem unnötige Strafzeiten. Giliati verabschiedete sich vorzeitig in die Schweiz nach Langenau und wurde nicht vermisst.

Marcel Kurth: War verbessert im Vergleich zum Vorjahr. Kurth entwickelte mehr Selbstvertrauen und zeigte eine Menge Torinstinkt. Etwas mehr Durchsetzungsvermögen wäre wünschenswert, an Kampfgeist und Einsatzwillen mangelt es sicher nicht.

Ville Korhonen: Der Finne fiel längere Zeit verletzt aus. Nach der Vorbereitung traute man ihm viel zu, verschwand aber in den ersten Wochen ordentlich in der Versenkung. Scorte erstaunlicherweise trotzdem absolut regelmäßig. Mit dem Trainerwechsel wieder präsenter, nach der Verletzung fand er nur schwer wieder hinein. Schlechteste Plus-Minus-Bilanz des gesamten Teams.

Andreé Hult: Das defensiv ausgerichtete System von Cortina passte ihm gar nicht. Der Schwede wurde unter Thompson stärker. 26 Scorerpunkte und +2 in der Plus-Minus-Bilanz sind sehr ordentlich. Zeigte einige wirklich gute Spiele, um anschließend aber überhaupt nicht „stattzufinden“. Über die gesamte Saison gesehen war seine Leistung für einen Kontingentspieler aber zu dünn.

Kai Herpich: Der Wille fehlt ihm ganz sicher nicht. Ein prima Teamplayer, der sich für nichts zu schade ist. Leistete oft die „Drecksarbeit“ in der vierten Reihe. Spielerisch aber eben doch deutlich limitiert. Herpich musste häufiger zuschauen, so stehen nur 34 Spiele zu Buche.

Simon Danner: Sicher nicht seine beste Saison im Trikot der Wild Wings, aber welcher Spieler konnte das in diesem Jahr von sich behaupten. Kampfgeist, Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen – das zeichnete den Kapitän auch in dieser Spielzeit aus. Spielte mehrfach als Verteidiger und machte seine Sache ordentlich.

Tobias Wörle: Die wohl tragischste Figur in diesem Jahr. Der gebürtige Füssener hatte definitiv das Pech am Schläger kleben. Versuchte, dieser Misere durch Einsatzwillen zu entkommen, aber auch das wollte nicht gelingen. Seine Leistung, und das sah er auch selbst so, war schlicht ungenügend.

Anthony Rech: War lange Zeit der einzige torgefährliche Stürmer im Team. Selbst in den ganz schlechten Zeiten brachte er noch eine akzeptable Leistung. Mit sieben Toren in Überzahl der beste Powerplayschütze. Im Schnitt punktete der Franzose in jedem zweiten Spiel und gab über 100 Schüsse auf den gegnerischen Kasten ab. Unter dem Strich die wohl beste Offensivkraft der Wild Wings und der beste Torschütze.

Mirko Höfflin: Der Topscorer des Teams, der die Wild Wings jedoch in Richtung Ingolstadt verlassen wird. Der 26-Jährige erhielt im Schnitt die meiste Eiszeit aller Stürmer, was seine Plus-Minus-Bilanz von -14 zu Teilen erklärt. War vor zwei Jahren angetreten, um Verantwortung zu übernehmen. Tat dies, was das Scoring angeht, nicht, aber was Führungsqualitäten insgesamt betrifft.

Markus Poukkula: Sagte über seine Saison, sie sei ein Alptraum gewesen. Das kann man wohl so stehen lassen. Nur 20 Spiele konnte er absolvieren, verletzte sich schon in der Vorbereitung. Anschließend war die Zeit zu knapp, um wieder richtig hineinzufinden.

Vili Sopanen: Kam Ende November aus Ingolstadt, machte dann 17 Spiele, bevor er um Vertragsauflösung bat. Sein Engagements war ein einziges Missverständnis.

Istvan Bartalis: Sein feines Händchen ist hin und wieder zum Zunge schnalzen. Dazu bringt er eine sehr gute Lauftechnik und Geschwindigkeit mit. Das körperliche Spiel geht dem Ungarn völlig ab. Ein Torjäger wird er wohl nicht mehr, allerdings kamen in dieser Saison auch zu wenige Vorlagen. Insgesamt als Importspieler doch etwas zu wenig.

Marc El-Sayed: Eine schwache Saison des Defensivstürmers. Ganze acht Scorerpunkte, dazu -19 in der Plus-Minus-Statistik – das ist deutlich zu wenig. Auch er wollte in Schwenningen zum Führungsspieler werden, was nicht annähernd gelang. Macht zudem aus seinen besten körperlichen Voraussetzungen zu wenig.

Julian Kornelli: Absolvierte in seiner ersten DEL-Saison 36 Spiele, dazu 20 für Kooperationspartner Ravensburg in der DEL 2. Kornelli wurde aufgrund der Verletzten ins „kalte Wasser“ geworfen und machte seine Sache sehr ordentlich. Hat sichtbar dazu gelernt.