von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – BBC Coburg 82:85 (20:27, 22:13, 17:20, 23:25). Nach saisonübergreifend 23 Heimsiegen in Folge mussten sich die Wiha Panthers Schwenningen am Samstagabend dem BBC Coburg knapp mit 82:85 geschlagen geben. In einem punktereichen Schlagabtausch hatten die Gäste am Ende das Glück und die besseren Nerven auf ihrer Seite.

Vor etwa 600 Zuschauern in der Deutenberghalle schickte Panthers-Trainer Alen Velcic zu Beginn Abdulai Abaker, Leon Friederici, Darius Pakamanis, Rasheed Moore und Bill Borekambi aufs Feld. Hannes Osterwalder stand nach auskuriertem grippalem Infekt wieder zur Verfügung, nahm aber vorerst auf der Bank Platz. Seid Hajric (Zerrung) und Boyko Pangarov junior (krank) fielen aus.

Das Spiel benötigte nicht viel Anlaufzeit, um auf Touren zu kommen. Die formstarken Gäste fanden schnell zu ihrem offensiven Rhythmus und übernahmen von Beginn an die Kontrolle. Die Schwenninger hingegen hatten anfangs ihre Probleme, die Zuordnung in der Verteidigung zu behalten und sahen sich dadurch oftmals Größennachteilen ausgesetzt. Bereits im ersten Viertel distanzierten sich die Gäste zwischenzeitlich auf zehn Punkte und gingen mit einer 27:20-Führung in die erste Viertelpause.

Im zweiten Abschnitt stellten sich die Hausherren besser auf die Coburger Offensive ein. Dies hatte vor allem mit der Hereinnahme von Hannes Osterwalder zu tun. Der 2,02 Meter lange Defensivspezialist leitete mit mehreren starken Abwehraktionen die beste Schwenninger Phase der ersten Hälfte ein, in der die Raubkatzen mit einem 13:4-Lauf erstmals die Führung eroberten. Auf der anderen Seite zeigte der zuletzt schwache Anell Alexis eine gute Leistung und erzielte in Hälfte eins acht Punkte und drei Offensivrebounds. Somit ging es mit einer 42:40-Führung für die Panthers in die Halbzeit.

Beide Mannschaften kamen mit warmgeworfenen Händen aus den Kabinen und lieferten sich vor allem an der Dreierlinie einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Bis zur Mitte des letzten Abschnitts wechselte die Führung mehrmals hin und her, ehe sich die Panthers mit mehreren guten Angriffen am Stück leicht auf fünf Punkte absetzen konnten und dadurch die Zuschauer von ihren Sitzen rissen. Die Gäste hatten jedoch mit dem US-Amerikaner Chase Adams einen überragenden Einzelkönner in ihren Reihen, der seine Mannschaft in den letzten Minuten fast im Alleingang im Spiel hielt. Adams erzielte neun Coburger Punkte in Serie und lieferte den Assist für den Dreier von Dino Dizdarevic, der die Gäste zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit 81:80 in Führung brachte. Diese Führung gaben die Unterfranken bis zum Ende nicht mehr ab. Während Bill Borekambi sowie Rasheed Moore in den letzten Angriffen Chancen auf den Ausgleich vergaben, blieb Chase Adams an der Freiwurflinie eiskalt und sicherte seinem Team den Auswärtssieg in der über ein Jahr lang uneinnehmbaren Festung Deutenberghalle.

Während bei Coburg fünf Spieler mindestens 13 Punkte erzielten, war bei den Doppelstädtern Rasheed Moore mit 29 Punkten klarer Topscorer. Aufgrund der Niederlage fehlt den Panthers weiterhin nur noch ein Sieg, um vorzeitig das Playoff-Ticket zu lösen.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (10 Punkte/1 Assist/6 Rebounds), Dion Braimoh, Anell Alexis (11/2/6), Bill Borekambi (8/0/4), Rasheed Moore (29/4/6), Leon Friederici (5/4/2), Darius Pakamanis (10/1/4), Hannes Osterwalder (3/1/2) und Abdulai Abaker (6/6/3).

Stimmen zum Spiel

Alen Velcic (Trainer Wiha Panthers): "Niederlagen schmerzen immer, aber vor allem zu Hause. In der Endphase haben wir schlechte Entscheidungen getroffen. Zwar haben wir zwölf Dreier und 41 Prozent verwandelt, allerdings waren wir in der Nahdistanz schlecht. Die Foulverteilung der Schiedsrichter war im letzten Viertel sehr unausgeglichen. Wir haben allerdings verloren, weil wir nicht als Team agiert haben."

Ulf Schabaker (Trainer BBC Coburg): "Jede Serie endet irgendwann einmal. Wir haben uns an Ulm orientiert und dieselbe Intensität gezeigt, die Ulm vor einigen Wochen hier in Schwenningen an den Tag gelegt hat. Wenn wir unsere Stärke von der Dreierlinie ausspielen können, sind wir schwer zu schlagen."

Hannes Osterwalder: "Die Niederlage ist enttäuschend, weil wir gegen dieses Team nicht verlieren dürfen, da wir deutlich besser sind. Wir müssen die Schuld bei uns selbst suchen. In der Defensive haben wir extrem schlecht gearbeitet."

Rasheed Moore: "Wir müssen besser verteidigen. Wenn man 85 Punkte erlaubt, kann man keine Spiele gewinnen. Die Schiedsrichter waren frustrierend, aber das darf nicht als Ausrede gelten. Wir müssen nach vorne schauen und weiter hart arbeiten, um in die Playoffs zu kommen."