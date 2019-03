von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FSV Bissingen – FC 08 Villingen (Samstag, 15 Uhr) Nach der witterungsbedingten Spielpause wartet auf den FC 08 Villingen am Samstag wieder ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“: Es geht zum Tabellennachbarn FSV 08 Bissingen, der einen Punkt, allerdings auch ein Spiel mehr aufweist als die Nullachter. „Das waren immer enge Partien zweier fußballerisch guter Mannschaften – und auch jetzt werden sicherlich Kleinigkeiten entscheiden“, sagt FC 08-Cheftrainer Jago Maric. In der Vorrunde gewannen die Nullachter den Vergleich mit 3:1.

Der Villinger Coach vermutet, dass am Samstag das Team die Oberhand behalten wird, das den größeren Willen auf dem Platz zeigt. A propos Platz: Ob die Partie im Bissinger Stadion oder auf dem Kunstrasen stattfindet, war gestern Abend noch unklar. „Man kann ohnehin nicht sagen, dass das eine oder das andere ein Vorteil für eines der Teams wäre“, so Maric. Entscheidender sei, hochkonzentriert an diese Aufgabe heranzugehen und sich keine leichten Fehler zu leisten, die bei einem Gegner dieser Güteklasse recht schnell bestraft würden.“ Positiv für uns finde ich, dass Bissingen ebenfalls nach vorne spielen möchte und sich sicher nicht verstecken wird“, glaubt der FC 08-Trainer.

Von der Qualität her schätzt Maric die FSV-Elf ähnlich ein wie Herbstmeister Freiberg, bei dem sein Team immerhin ein Unentschieden ergatterte. „Die Partie ist insofern wichtig, da wir im Falle einer Niederlage schon neun Zähler Rückstand auf die Stuttgarter Kickers hätten, denn die sind gegen Friedrichstal großer Favorit“, so Maric. Andererseits sei die Saison bekanntlich noch lang und das Ziel, oben dranzubleiben, sei unabhängig vom Ausgang dieses Spieles auch weiterhin möglich.

Personell ändert sich beim Maric-Team wenig: Für die langzeitverletzten Stjepan Geng und Daniel Wehrle kommt Bissingen noch deutlich zu früh, Nico Tadic fällt aufgrund seines Kreuzbandrisses ohnehin die komplette Spielzeit aus. Nicht mit dabei wird auch Defensiv-Routinier Patrick Haag sein, der diese Woche noch einmal Prüfungen hatte. Ein paar Optionen hat Maric gleichwohl – und die Aufstellung „zu 95 Prozent“ im Kopf.

Am nächsten Wochenende geht es dann mit dem FC Nöttingen gegen eine weitere ambitionierte Mannschaft, dann wird im heimischen Friedengrund gespielt. Noch nicht terminiert ist derweil das Nachholspiel gegen den SSV Reutlingen. Das SSV-Team qualifizierte sich am vergangenen Mittwoch mit einem 1:0-Erfolg über die TSG Backnang für das württembergische Pokal-Halbfinale. Wann Reutlingen seine Visitenkarte im Friedengrund abgibt, wird sich vermutlich kommende Woche entscheiden – im Raum steht ein Termin Ende April.