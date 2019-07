Fußball: Strahlend blauer Himmel, eine Traumkulisse und 90 Minuten Fußball-Unterhaltung pur – das Geschenk zum 100. Geburtstag des FC Bad Dürrheim war nahezu perfekt. Einzig das Ergebnis hätte gegen den Bundesligisten 1. FC Köln etwas freundlicher sein können als 0:16. Aber vorrangig war die Freude über ein unvergessliches Freundschaftsspiel vor der stattlichen Kulisse von 3600 Zuschauern.

Auch die Trainer waren nach dem Schlusspfiff rundum zufrieden. Kölns Coach Achim Beierlorzer meinte: „Es war ein guter Test für uns. Die Bewegung und das Spiel nach vorne haben gestimmt. Einen herzlichen Dank für die tolle Kulisse. Wir sind unheimlich zufrieden mit den Bedingungen im Schwarzwald.“ Sein Bad Dürrheimer Kollege Enrique Blanco sagte: „Die erste halbe Stunde hat es meine Mannschaft richtig gut gemacht und gut dagegen gehalten. Wir hatten zudem auch noch eine große Chance. Wir nehmen aus dieser Partie viel mit.“

In der Anfangsphase der Begegnung machten es die Kurstädter den Gästen aus der Domstadt richtig schwer. Mit viel Leidenschaft verteidigte der Landesligist und hielt so auch zehn Minuten das 0:0. Dann schlug jedoch Kölns Torjäger Simon Toredde zum ersten Mal zu. In der 22. Minute hätten die Bad Dürrheimer fast ausgeglichen. Doch ein Heber von Mustafa Akgün über Kölns Torwart Thomas Kessler hinweg flog auch übers Tor. Vier Minuten später war Terodde erneut zur Stelle. Auch er probierte es per Heber und war aber im Gegensatz zu Akgün erfolgreich.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand immer wieder der Bad Dürrheimer Torhüter Moritz Karcher, der einige Male glänzend bei Kölner Chancen reagierte. In der 35. Minute war er aber zum dritten Mal machtlos. Sein Kapitän Marco Lenti wollte vor dem einschussbereiten Jhon Cordoba klären und bugsiert dabei das Leder ins eigene Tor. Köln Neuzugang Kingsley Schindler erhöhte in Minute 45 nach einem Eckball auf 0:4. Weitere fünf Minuten später traf Darko Churlinov aus kurzer Distanz zum 0:5.

Beide Mannschaften wechselten im Verlauf des Spieles kräftig durch. Während dies bei den Kölnern immer wieder für neuen Schwung sorgte, merkte man den Bad Dürrheimer von Minute zu Minute deutlicher an, wieviel Kraft diese Begegnung kostete. So hatten die Profis nach der Hälfte der Partie leichtes Spiel. Marcel Risse erzielte mit einem platzierten Schuss zum 0:6 (50.), Cordoba traf per Kopf zum 0:7 (54.) und Benno Schmitz stellte auf 0:8. Die Kölner ließen nicht locker. Der kurz zuvor eingewechselte Anthony Modeste machte per Kopf das 0:9 (71.) und nur drei Minuten war das Resultat durch den Treffer von Churlinov zweistellig. Danach ging es Schlag auf Schlag. Churlinov erzielte auch das 0:11 (73.). Jannes Horn machte mit einem sehenswerten Schlenzer das schönste Tor des Abends und zugleich das Dutzend voll (76.). Dann erhöhte Dominick Drexler mit einem Doppelpack innerhalb einer Minute auf 0:14. Modeste legte das 0:15 (85.) nach und Benno Schmitze sorgte mit dem 0:16 kurz vor dem Abpfiff für den Schlusspunkt. So wurde es am Ende eine deftige Schlappe für die Bad Dürrheimer. Doch das Ergebnis spielte an diesem gelungenen Abend nur eine Nebenrolle.