Fußball-Verbandsliga: Die DJK Donaueschingen fuhr nach dem hart erkämpften 1:1 im Auftaktspiel gegen Pfullendorf sehr zuversichtlich zum ersten Auswärtstermin in Denzlingen. Von der guten Stimmung war auf der Rückreise nichts mehr zu spüren. Wie ein großer Berg an Steinen drückte die 0:4-Niederlage auf das Gemüt. „Wir haben viel Lehrgeld zahlen müssen. Auf der anderen Seite kannst du mit einer Vielzahl an Fehlern nicht bestehen“, resümiert Trainer Tim Heine. Vor allem defensiv leisteten sich einige Spieler individuelle Schnitzer, die alle zu Gegentreffern führten.

Heine hatte seine Elf vor der Abreise intensiv gewarnt, die Denzlinger nicht an deren 0:4-Auftaktniederlage beim FV Lörrach-Brombach zu messen. Das verstand sein Team und zeitweise mischte die DJK auch gut mit. Doch schon dem 0:1 ging eine Mithilfe voraus. „Die Flanke, die zum Treffer führt, müssen wir unterbinden. Bei den Gegentreffern zwei bis vier haben wir Geschenke verteilt. Allen drei Treffern gingen individuelle Fehler in der Innenverteidigung voraus“, bilanziert Heine. Schon in den Vorbereitungsspielen hatte es viel zu oft im eigenen Kasten eingeschlagen. Oft wurde dieses Manko durch den eigenen Schwung in der Offensive ausgebessert, doch eine Liga höher rächen sich die Fehler noch mehr. Hinzu kam, dass die Gegentreffer zwei und drei kurz vor, respektive nach der Pause, zu psychologisch ganz dummen Zeitpunkten fielen.

Die Donaueschinger werden ganz schnell lernen müssen. Zwar stehen jetzt gegen Lörrach-Brombach und Auggen gleich zwei Heimspiele in Folge an, doch beide Gegner sind mit vier Punkten gestartet und werden nur darauf lauern, die Fehler der Allmendshofener zu nutzen. Zuvor treten die Heine-Schützlinge am Mittwoch noch in der zweiten südbadischen Pokalrunde bei der SG Dettingen-Dingelsdorf an. „Das Pokalspiel kommt zu einem guten Zeitpunkt. Wir haben schnell die Chance, das 0:4 von Denzlingen aus den Köpfen zu bekommen. Nichts ist schlimmer, als so ein Ergebnis eine Woche mit sich herumzuschleppen“, weiß Heine aus eigener Erfahrung.

Mit Raphael Schorpp und Christian Limberger kehren in dieser Woche zwei erfahrene Spieler aus dem Urlaub zurück. Die beiden erweitern die personellen Möglichkeiten des Trainers. Die Donaueschinger werden sie brauchen, ebenso aber auch einen schnellen Lernprozess, denn in der Liga gibt es viele Konkurrenten, die mit schnellem Spiel Fehler provozieren. Fehler, von denen sich die Baaremer am Sonntag eindeutig zu viele leisteten.