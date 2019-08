von kat

Tennis: Der Furtwanger Tennis-Profi Dominik Koepfer verpasste am Wochenende nur knapp den Turniersieg beim ATP-Challenger-Turnier im kalifornischen Aptos. Koepfer musste sich im Endspiel dem US-Amerikaner Steve Johnson mit 4:6 und 7:6 geschlagen geben. Die vorherigen vier Turnierspiele hatte der Schwarzwälder in zwei Sätzen gewonnen. Durch den starken Auftritt beim Challenger-Turnier machte der 25-Jährige einen weiteren Schritt in Richtung Top 100 der Weltrangliste. Aktuell steht Koepfer auf Rang 113. Zeit zum Verschnaufen bleibt Koepfer nicht. In dieser Woche spielt er beim ATP-Challenger-Turnier im kanadischen Vancouver. In der nächsten Woche steht die Qualifikation bei den US Open in New York auf seinem Terminplan. Dort will er es zum zweiten Mal in das Hauptfeld bei einem Grand Slam-Turnier schaffen.