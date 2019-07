Wie war die Nacht nach dem großartigen Erfolg in Wimbledon?

Mein Vater, meine Schwester, mein Trainer und ich waren zusammen essen. Danach konnte ich kaum schlafen, denn ich war völlig aufgedreht. Mit diesem Sieg ging für mich ein Traum in Erfüllung. Es ist schon sehr speziell, ein Spiel in Wimbledon zu gewinnen.

Sie stehen erstmals richtig im Fokus der Öffentlichkeit und gaben nach dem Match Ihr erstes Fernseh-Interview. Müssen Sie sich an das gestiegene mediale Interesse erst noch gewöhnen?

Ein bisschen schon. Ich habe in Amerika nach den verschiedenen College-Turnieren zwar schon Fernseh-Interviews gegeben, aber in Wimbledon tatsächlich zum ersten Mal auf deutsch. Das war für mich gar nicht so leicht.

Wie war die Resonanz aus der Heimat nach dem verwandelten Matchball?

Überwältigend. Auf meinem Handy war einiges los. Auf allen Kanälen trafen die Glückwünsche ein.

Was geht im Kopf vor, wenn man im psychologisch wichtigen dritten Satz mit 2:5 zurückliegt?

Ich habe auch in dieser Situation immer an meine Chance geglaubt, schließlich lag ich nur ein Break hinten. Außerdem weiß ich, dass es selbst bei solch einer Führung nie einfach ist, auszuservieren und den Matchball zu verwandeln. Also bin ich ruhig geblieben.

Sie bezeichnen sich selbst nicht als Rasenspezialist. Warum läuft es derzeit trotzdem so gut auf diesem Untergrund?

Auf Gras ist es besonders wichtig, viel Selbstvertrauen zu haben. Inzwischen habe ich auf Rasen einige Matches in Folge gewonnen. Damit ist natürlich auch das Selbstvertrauen gestiegen.

Von den deutschen Tennisherren sind nur noch Sie und Jan-Lennard Struff beim Wimbledon-Turnier vertreten. Alle Augen sind nun auf Sie gerichtet. Wie halten Sie diesem enormen Druck stand?

Druck verspüre ich keinen. Im Gegenteil: Ich genieße das Turnier in vollen Zügen. Und das soll auch so bleiben.

Der nächste Gegner kommt aus Argentinien, Diego Schwartzmann, aktuell die Nummer 24 der Welt. Haben sie sich schon mit diesem Mann beschäftigt?

Mein Trainer hat sich am Dienstag das Erstrundenspiel von Schwartzmann gegen Matthew Ebden angeschaut und wird mir sagen, wie unser Matchplan am Donnerstag aussieht. Außerdem habe ich Schwartzmann schon des Öfteren spielen sehen.

Schwartzmann hat schon weit mehr als fünf Millionen US-Dollar Preisgeld gewonnen. Wie hart ist das Leben für Sie persönlich als Tennisprofi?

Das ist nicht so leicht. Einen Trainer zu finanzieren, die Reisen zu den Turnieren – all diese Ausgaben sind sehr hoch.

Sie haben jetzt beim Wimbledon-Turnier bereits 80.000 Euro sicher in der Tasche. Inwiefern erleichtert das die Planungen für die nächsten Jahre?

Das nimmt schon einiges an Druck weg. Jetzt muss ich nicht mehr unbedingt ans Geld denken, sondern kann mich voll und ganz auf Tennis konzentrieren.

Sie haben sich vorgenommen, bis Ende des Jahres in den Top 100 der Weltrangliste zu sein. Nun stehen Sie im Juli schon an Nummer 116. Ist es an der Zeit, die Ziele etwas höher zu setzen?

Klar, aber jetzt will ich erstmal den Sprung in die Top 100 schaffen. Und dann sehen wir weiter.