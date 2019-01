Eishockey: Nach ihren vorwiegend schwachen Auftritten in dieser Saison dürften etliche Profis der Wild Wings Probleme kriegen, für die kommende Saison bei einem DEL-Klub unterzukommen. „So wie ich derzeit Eishockey spiele, bin ich froh, wenn mich überhaupt jemand nimmt“, hatte Schwenningens Stürmer Tobias Wörle bereits im Dezember nach dem Spiel gegen Bremerhaven freimütig eingeräumt. Wie sich die sportliche Zukunft des 34-jährigen Stürmers gestalten wird, ist noch unklar. Fakt aber ist, dass einige Schwenninger Spieler bei der DEL-Konkurrenz immer noch heiß begehrt sind. Verteidiger Dominik Bittner wird die Neckarstädter verlassen und bei den Grizzlys Wolfsburg einen Vertrag unterschreiben. Angreifer Mirko Höfflin zieht es zum ERC Ingolstadt.

Will künftig für den ERC Ingolstadt auf Torjagd gehen: Mirko Höfflin | Bild: Feißt, Werner

Bittner wechselte zur Saison 2017/18 aus einen laufenden Vertrag heraus von den Adler Mannheim zu den Wild Wings. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten avancierte er zu einer festen Größe in der Schwenninger Abwehr und zählt auch in dieser Saison zu den stärksten Spielern. Höfflin entwickelte sich am Neckarursprung sogar zum Nationalspieler und bestritt im vergangenen Mai in Dänemark mit der deutschen Nationalmannschaft seine erste A-Weltmeisterschaft.

Bittner wäre zwar gerne in Schwenningen geblieben, hätte dem Vernehmen nach aber deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen müssen. Das konnte oder wollte er als professioneller Eishockeyspieler augenscheinlich nicht akzeptieren. Wolfsburg ist in der aktuellen Saison als Tabellenvorletzter sportlich zwar kaum besser als Schwenningen, hat aber wesentlich größere finanzielle Möglichkeiten. Das Gleiche gilt für den ERC Ingolstadt, für den Höfflin künftig wohl auf Torjagd gehen wird.

Obwohl die Wild Wings in der kommenden Spielzeit den sogenannten „Schwenninger Weg“ nicht mehr fortsetzen, sondern vermehrt „Zweiflaggenspieler“ wie zum Beispiel Deutsch-Kanadier verpflichten wollen, brauchen sie eine gewisse Anzahl an jungen deutschen Talenten, um die Vorgaben der Liga zu erfüllen. Die Zahl der eingesetzten Profis, die älter sein dürfen als 23 Jahre, sinkt von Jahr zu Jahr. Um diese Regel zu erfüllen, wollen die Wild Wings Daniel Pfaffengut verpflichten. Der 22-jährige Stürmer spielt aktuell bei Ravensburg in der DEL2 und stand im Rahmen einer Kooperation in dieser Saison als Förderlizenz-Spieler bereits zweimal für die Wild Wings auf dem Eis. Auch Julian Kornelli, dessen Vertrag in Schwenningen für die kommende Spielzeit gilt, erfüllt als 21-Jähriger dieses Kriterium. Eine weitere Option für die Altersvorgabe ist das 19-jährige Eigengewächs Boaz Bassen. Der Nachwuchs-Verteidiger absolvierte bereits einige DEL-Spiele für die Wild Wings, steht aber vorwiegend in der DNL-Mannschaft auf dem Eis. Außerdem haben Markus Poukkula, Kapitän Simon Danner und Dominik Bohac Verträge für die Saison 19/20.

Eine offizielle Stellungnahme der Wild Wings zu den Personalien gibt es nicht. Aber das ist in der DEL während einer laufenden Saison so üblich.