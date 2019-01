Bahnradsport: Noch ist etwas Zeit bis zur Weltmeisterschaft im Bahnradsport im polnischen Pruszkow vom 27. Februar bis 3. März. Und doch steigt beim deutschen Team die Vorfreude. Um den Stand der Vorbereitung zu testen, wird der Bund Deutscher Radfahrer eine prominent besetzte Mannschaft zum Weltcup in Hongkong schicken. Mit dabei ist auch der Unterbaldinger Domenic Weinstein, der die deutsche Vierer-Mannschaft zu einer guten Platzierung führen soll.

Seit dem 31. Dezember hält sich Weinstein im deutschen Trainingslager auf Mallorca auf. „Wir haben hier gute Trainingsbedingungen und nutzen diese intensiv“, sagt der Schwarzwälder. Der 24-Jährige, der im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft in Glasgow (Schottland) Gold in der Einerverfolgung holte, ist aktuell mit seiner Form zufrieden. „Die vergangenen Tage liefen ganz gut.“ Auf der Straße startete Weinstein im vergangenen November zudem bei der Tour of Fuzhou in China. „Die Straßenrennen sind gut für die Vorbereitung. Zudem fahre ich gerne Straßenrennen, auch als Vorbereitung auf den Weltcup.“

Bereits am vergangenen Wochenende wurde in Cambridge (Neuseeland) ein Weltcup auf der Bahn ausgetragen, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Umso größer ist das Aufgebot für Hongkong. Schon am Samstag ging es für die deutschen Auswahlfahrer mit dem Flugzeug von Mallorca direkt nach Hongkong. Am Donnerstag steht die Qualifikation der Vierer-Mannschaften an. Läuft es für das deutsche Quartett gut, folgen am Freitag die Läufe um die Platzierungen und Weltcup-Punkte. „Ich kenne die Bahn von meinem Besuch 2016. Die Anlage ist sehr schön und lässt sich gut fahren“, ergänzt der Unterbaldinger.

Mit einer guten Platzierung will der deutsche Vierer zudem ordentlich in der Olympia-Qualifikation punkten. Nach Platz vier bei der Europameisterschaft sowie einem vierten und zwei fünften Plätzen in den Weltcups liegen die Deutschen in der Olympia-Qualifikation laut Bundestrainer Sven Meyer voll im Soll. Im Nationenranking liegt der BDR-Vierer nach etwa einem Drittel der Tokio-Qualifikation mit 3050 Punkten auf Platz vier. Nur die besten acht Teams dürfen 2020 bei den Olympischen Spielen in Japan starten. Zunächst aber ist die WM in Polen das Nahziel. 2016 errang Weinstein bei der Bahn-WM die Silbermedaille in der Einerverfolgung.