von SK

Domenic, herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Sind Sie rundum zufrieden mit Ihrem Auftritt bei der Weltmeisterschaft in Polen?

Auf jeden Fall. Gegen den Italiener Filippo Ganna war im Finale nicht mehr drin. Filippo ist ein absoluter Top-Mann und nicht zufällig zum dritten Mal Weltmeister geworden. Er hat mit dem Team Sky einen extremen Rückhalt, während ich eher für ein kleineres deutsches Team fahre. Umso schöner war es für mich, zu sehen, ganz nah dran an diesem Top-Athleten zu sein. Ich bin das Rennen langsamer angegangen und wollte hinten raus beschleunigen, aber ich hatte nicht mehr genügend Körner. Es war ein megastarkes Rennen von Filippo. Er war deutlich schneller.

Schon die Qualifikation verlief für Sie mit der zweitbesten Zeit überragend. War das Rennen das von Ihnen im Vorfeld angekündigte Spektakel?

Ja, die Entscheidung war einfach verrückt. Als ich die ersten Zeiten der Fahrer in der Qualifikation hörte, war mir klar, dass die Bahn sehr schnell ist. Meine 4:09,091 Minuten in der Qualifikation waren dann richtig gut.

Sie wurden bereits 2016 bei der WM in Ihrer Spezialdisziplin Vizeweltmeister, ebenfalls hinter Ganna. Wie lassen sich die beiden Silbermedaillen vergleichen?

Nach meinen Erfolgen in den vergangenen Jahren, darunter dem Gewinn der Europameisterschaft 2018, ist die Erwartungshaltung an mich natürlich gestiegen. Viele hatten von mir erwartet, dass ich wieder um die Medaillen mitfahren werde. Ich selbst setze mir auch immer hohe Ansprüche. 2016 habe ich den Sprung in die Weltklasse geschafft. Es war meine erste Medaille bei einem Top-Rennen. Dennoch würde ich sagen, dass Silber am Freitag für mich persönlich noch etwas mehr Wert besitzt. Immerhin waren fünf, sechs Top-Fahrer am Start, die alle für Medaillen gut sind.

Gibt es nach dem Erfolg schon etliche Rückmeldungen und Glückwünsche aus der Heimat?

Mein Handy ist voll mit Nachrichten. Ich habe die vergangenen Stunden fast ausschließlich damit verbracht, allen Gratulanten zurückzuschreiben. Damit waren Samstag und Sonntag fast ausgebucht. Ich freue mich über jede Nachricht und da ist es selbstverständlich, dass ich auch antworte.

Wann kommen Sie aus Polen zurück und wohin führt die Rückreise?

Am Montag kommen wir wieder nach Deutschland. Und dann geht es auch erst einmal nach Hause. Ich freue mich darauf.

Was steht in den kommenden Wochen auf dem Programm?

Zunächst freue ich mich erst einmal auf eine Woche Urlaub. Im April reisen wir ins Trainingslager nach Mexiko. Danach werde ich mit den Trainern abstimmen, welche Rennen wir besetzen. Aktuell habe ich, was die nächsten Wettkämpfe betrifft, noch keinen konkreten Plan.