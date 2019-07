von unserer Sportredaktion

Fußball, DFB-Pokal: Der FC 08 Villingen hat mit Domenic Liebing einen erfahrenen Stadionsprecher für das DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Liebing ist seit 2013 Stadionsprecher der Schwenninger Wild Wings in der Helios-Arena und hat schon Eishockey-Spiele mit bis zu 25.000 Zuschauern (Wintergames in Hoffenheim) als Sprecher begleitet „Für mich ist das eine große Ehre. Ich freue mich und hoffe, dass das ganze Spiel und der Rahmen ein voller Erfolg und Festtag für den FC 08 Villingen wird“, sagt Liebing. Seine Zusage für das Pokalspiel erfolgte in Abstimmung mit den Wild Wings. „Uns war wichtig, bei einem Spiel mit einer großen Kulisse und den Fortuna-Fans einen Stadionsprecher zu haben, der mit solch einem Publikum gut und souverän umgehen kann“, sagt FC 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff.

Vorverkaufsstellen eingerichtet

Ab sofort sind auch die Vorverkaufsstellen für das DFB-Pokalspiel am Samstag, 10. August, in der MS Technologie Arena eingerichtet. Diese befinden sich unter anderem bei der Classic Tankstelle in der Berliner Straße 3 in Villingen sowie bei den Geschäftsstellen der Prios Personal GmbH in Nagold (Marktstraße 3), Villingen (Klosterring 12), Schwenningen (Erzberger Straße 20) und Donaueschingen (Josefstraße 9). Außerdem gibt es die Karten im Vorverkauf wieder bei Personalmanagement Warrle in der Bleichestraße 3 in Villingen.

Der FC 08 bietet außerdem die Möglichkeit, die Tickets an der MS Technologie Arena im Vorverkauf zu erwerben, und zwar an folgenden Terminen: Freitag, 19. Juli, sowie am Freitag, 26. Juli, jeweils zwischen 15 und 18 Uhr. Außerdem können die Karten im Vorverkauf am Samstag, 20. Juli, sowie am Samstag, 27. Juli, von 10 bis 12 Uhr an der Stadionkasse gekauft werden.

Im Vorverkauf sind ausschließlich Stehplatztickets erhältlich. Diese kosten 16 Euro und sind am günstigsten am Stadion und in den Vorverkaufsstellen zuzüglich einer Gebühr von 2,60 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die Karten auch online per Print at Home sowie postalischer Zusendung (zuzüglich weiterer Gebühren) bei www.reservix.de zu kaufen.