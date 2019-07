Noch drei Tage bis zum Saisonbeginn: Ist die Mannschaft bereit für das Spiel beim Göppinger SV?

Von mir aus kann es losgehen. Die Vorbereitung war zwar nicht allzu lang, ist aber überwiegend positiv verlaufen. Wir sind weitgehend von Verletzungen verschont geblieben. Die Jungs haben im Training sehr gut mitgezogen. Allerdings: Am ersten Spieltag weiß keiner so recht, wo er steht. Göppingen als Auftaktgegner ist ein echter Gradmesser. Die haben eine starke und vor allem erfahrene Mannschaft.

Auf welchem Leistungsstand würden Sie die Mannschaft aktuell einordnen?

Solch eine Antwort ist immer schwierig. Wir sind körperlich auf jeden Fall in einem guten Zustand.

Spielte das DFB-Pokalspiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf ebenfalls eine Rolle im Vorbereitungstraining der vergangenen Wochen?

Überhaupt nicht. Das Spiel gegen Düsseldorf passt exakt in unseren Saisonrhythmus. Wir spielen jetzt am Samstag und dann acht Tage später wieder. Wir bleiben also im Rhythmus.

Die Konkurrenz um die Meisterschaft ist stark. Wie schätzen Sie die Qualität der Oberliga in dieser Saison ein?

Mit dem VfB Stuttgart II kam noch mal eine richtige Krachermannschaft hinzu. Auch die Stuttgarter Kickers haben ganz andere Voraussetzungen als die meisten anderen Teams. Hinter diesen beiden Mannschaften dürfte das Feld dicht beisammen sein. Auch die Aufsteiger werden eine gute Rolle spielen.

Wer ist Ihr absoluter Favorit auf den Meistertitel?

Die Kickers und der VfB Stuttgart II. Ich bin gespannt, wer das Rennen macht.

Hat der FC 08 Villingen ebenfalls eine Chance, im Titelkampf ein ernstes Wörtchen mitzureden?

Wir schreiben die Meisterschaft auf keinen Fall von vornherein ab, sagen aber auch nicht, dass wir unbedingt den Titel holen müssen. Wir verfolgen diesmal eine etwas andere Strategie als in den vergangenen Jahren und versuchen, junge Spieler in das Team einzubauen. In zwei, drei Jahren können sie uns dann richtig weiterhelfen. Für uns ist es wichtig, dass die Entwicklung stimmt. Ist dies der Fall, wären wir auch mit Platz vier oder fünf zufrieden.

Steven Ukoh zählt zu den prominentesten Neuzugängen beim FC 08. Was erwarten Sie von Ihm?

Ukoh passt sportlich und menschlich hervorragend zu uns. Steven ist ein überragender Standardschütze. Ich hoffe, dass er gesund bleibt und die jungen Spieler auf dem Platz führt. Er wird uns bestimmt weiterhelfen, kann aber nicht die gesamte Last der Verantwortung auf seine Schultern nehmen.

In den Testspielen zeigte die Mannschaft vorwiegend starke Leistungen und bezwang beim Turnier in Hausach sogar den Regionalligisten Bahlinger SC. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus den vergangenen Wochen?

Vor allem die jungen Spieler haben ihre Chance genutzt. Kamran Yahyaijan zum Beispiel hat in den Testspielen sieben Tore geschossen und Volkan Bak sogar zehn. Die jungen Wilden sollen Tempo reinbringen und den erfahrenen Spielern ordentlich Druck machen. Schnelligkeit im Umschaltspiel zählt zu unseren größten Stärken. Wichtig wird sein, dass wir in unseren Leistungen stabil bleiben.

Auf der Torhüterposition gab es Veränderungen. Kann Neuzugang Andrea Hoxha seinen Vorgänger Christian Mendes eins-zu-eins ersetzen?

Ich habe mich im Moment noch nicht auf eine eindeutige Nummer eins festgelegt. Auch Marcel Bender hat eine ausgezeichnete Vorbereitung gespielt. Mendes war zweifellos ein guter Keeper, aber jetzt haben wir zwei talentierte, junge Torhüter. Beide sind auf einem ähnlichen Niveau und werden eine Chance erhalten, sich zu bewähren.

Was ist für Sie persönlich wichtiger in der kommenden Saison – der erneute Einzug in den DFB-Pokal oder der Aufstieg in die Regionalliga?

Natürlich werden wir versuchen, alles zu gewinnen. Aber für mich als Trainer wäre der Aufstieg die Krönung. Den Pokal habe ich schon etliche Male gewonnen. Andererseits weiß ich auch, dass der erneute Sieg im Vereinspokal für den Verein finanziell sehr lukrativ wäre.