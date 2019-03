von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC08 Villingen – FC Nöttingen 4:1 (3:0)

Mit einem souveränen 4:1 gegen den FC Nöttingen bleibt der FC08 Villingen im Rennen um die vorderen Oberliga-Plätze. Mit einer konzentrierten Leistung sorgte das Team von Jago Maric bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.



Gerade einmal gut fünf Minuten waren gespielt, als Tobias Weißhaar schön Benedikt Haibt bediente. Der Kapitän tunnelte Gästetorhüter Andreas Dups zur 1:0-Führung. Zwei Zeigerumdrehungen danach eroberte Umut Sönmez im Mittelfeld den Ball und schloss in einer erneuten Eins-gegen-Eins-Situation zum 2:0 für die Nullachter ab. Der nordbadische Gast musste seinem Pokalspiel vom Mittwoch (0:1 gegen Waldhof Mannheim) Tribut zollen und bekam nur wenige gute Szenen auf den holprigen Friedengrund-Rasen. Nachdem Damian Kaminski nach Zuspiel von Gianluca Serpa noch an Nöttingens Torhüter Dups gescheitert war (34.), zirkelte Sönmez von links das Leder auf Kapitän Haibt, der in Minute 35 zum 3:0 einnickte.

Die bis dato kaum präsenten Nöttinger verkürzten kurz nach der Pause durch Eray Gür auf 1:3, doch bereits vier Minuten später war der Drei-Tore-Abstand wieder hergestellt: Haibt war im Strafraum gefoult worden, Sönmez verwandelte den Elfmeter sicher (55.).

Die Partie war entschieden. Die Villinger verlegten sich vor 800 zufriedenen Besuchern auf die Kontrolle des Spiels, auch wenn zwei Haibt-Schüsse (70. und 80.) noch etwas für das Torverhältnis hätten tun können. Letztlich blieb es beim 4:1 und bei den Verantwortlichen herrschten – nicht zuletzt auch aufgrund der Eröffnung der neuen VIP-Lounge – durchweg zufriedene Mienen.

FC08-Trainer Jago Maric sagte zum Auftritt seiner Elf: „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Das war eine starke Vorstellung. Wir haben Nöttingen früh unter Druck gesetzt, außerdem sind die Offensivpässe besser angekommen als letzte Woche in Bissingen.“