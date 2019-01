Springen die Wild Wings doch noch auf den Playoff-Zug auf? Zwar ist die Chance auf Platz zehn immer noch verschwindend gering, aber zumindest dürfen die Schwenninger nach dem 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)-Sieg gegen die Krefeld Pinguine weiterträumen. Nebenbei reichten die Neckarstädter die Rote Laterne an Iserlohn weiter. Nur 2926 Zuschauer wollten die Partie in der Helios-Arena sehen. Offenbar hatten es viele vorgezogen, vor dem Fernseher beim WM-Halbfinale der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Norwegen mitzufiebern.

Da Verteidiger Jussi Timonen wieder fit war und Kapitän Simon Danner auf seine angestammte Position im Sturm rückte, mussten mit Vili Sopanen und Marc El-Sayed zwei überzählige Angreifer mit einem Platz auf der Tribüne vorlieb nehmen. Abgesehen von einem Pfostenschuss von Schwenningens Stürmer Anthony Rech (7.) und einer sensationellen Fußbabwehr von SERC-Torhüter Dustin Strahlmeier gegen Philip Riefers (11.) nahm das erste Drittel erst in der Schlussphase richtig Fahrt auf. Die hatte es allerdings in sich und kulminierte in einer herrlichen und einer hässlichen Aktion. In Minute 18 stand Schwenningens Stürmer Rihards Bukarts nach einem schönen Pass von Dominik Bittner frei vor dem gegnerischen Tor. Der Lette wartete, bis Gästeschlussmann Dimitri Pätzold die entscheidende Lücke offenbarte und schlenze die Scheibe punktgenau in den Winkel. Wenig später hatte Strahlmeier bei einem Pfostentreffer Glück, ehe 30 Sekunden vor der Pausensire ein übles Foul den Schlusspunkt unter Abschnitt eins setzte. Krefelds Kapitän Phillip Bruggisser verpasste Rech, der an dem Abwehrspieler vorbeiziehen wollte, einen Kniecheck. Der Franzose musste verletzt in die Kabine geführt werden und der Übeltäter mit fünf Minuten plus Spieldauer vorzeitig unter die Dusche. Während Rech später wieder aufs Eis zurückkehrte, war Bruggissers Arbeitstag beendet.

Das zweite Drittel begannen beide Teams mit vier Feldspielern, da SERC-Verteidiger Dominik Bohac seinen Mannschaftskollegen handfest gerächt hatte. In dieser Phase fiel das 1:1 (22.). Ein Tor wie aus heiterem Himmel. Gästevertieidger Martin Lefebvre schnappte sich hinter dem eigenen Tor den Puck und zog davon. Als er noch zwei Gegenspieler vor sich hatte, zog er ansatzlos ab und überraschte Strahlmeier mit einem trockenen Schuss. Anstatt das anschließende, dreiminütige Powerplay zum erneuten Führungstreffer zu nutzen, gerieten die Gastgeber im weiteren Spielverlauf immer stärker in Bedrängnis. Mehrmals lag ein Tor für Krefeld in der Luft. Nun war das 1:1 schmeichelhaft für die Schwenninger.

Die erste Chance im Schlussdrittel vergab Mirko Sacher für die Gastgeber. Der Verteidiger scheiterte nach einem beherzten Solo an Pätzold (45.). Noch hochkarätiger war die Gelegenheit, die Strahlmeier in Minute 51 gegen Daniel Pietta vereitelte. Die Entscheidung fiel 34 Sekunden vor Schluss. Als die Wild Wings aufgrund einer Bankstrafe einen Mann weniger auf dem Eis hatten, startete Andrée Hult ein Break und netzte zum 2:1-Siegtreffer ein.

Und noch eine erfreuliche Nachricht: Schwenningens Co-Trainer Petteri Väkiparta wurde vom neuen Bundestrainer Toni Söderholm als Assistenz-Coach für die beiden Länderspiele der Nationalmannschaft (Perspektivkader) gegen die Schweiz in Memmingen und Bietigheim nominiert.