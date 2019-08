von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – VfB Stuttgart II (Samstag, 18 Uhr) Nach dem eher bescheidenen Start des FC 08 in die Oberliga-Saison kommt mit Regionalliga-Absteiger VfB Stuttgart II der Top-Favorit in den Friedengrund. Dieses erste Oberliga-Heimspiel der Saison beinhaltet für den Gastgeber ein weiteres Debüt: Erst um 18 Uhr wird angepfiffen.

Irgendwie passt es, dass der nächste Gegner im Friedengrund nach dem Bundesligisten Fortuna Düsseldorf im Pokal nun der VfB Stuttgart II ist. Die Schwaben haben enorme Qualität, sehen den Absturz in die Oberliga als Betriebsunfall, der schleunigst korrigiert werden muss. Auf dem Papier stehen die Chancen dafür recht gut, denn das Team von Trainer Paco Vaz setzt auch immer wieder Akteure aus dem Zweitliga-Kader der ersten Mannschaft ein. „Das ist sicher ein dickes Brett, das wir bohren müssen, aber wir werden alles in die Waagschale werfen“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric. Man habe nach der 0:3-Niederlage in Reutlingen die Köpfe frei bekommen und wolle nun vor dem heimischen Publikum „Mentalität und Leidenschaft“ beweisen. „Wenn wir das vermitteln, verzeihen die Zuschauer auch, wenn es mal einen Fehlpass geben sollte“, so Maric.

So oder so werde man gegen die Stuttgarter „mindestens 100 Prozent“ des Leistungsvermögens abrufen müssen. Die Saison begann für die Kicker mit dem roten Brustring zwar mit einer 0:1-Heimpleite gegen den FC Nöttingen, spätestens nach dem 7:3-Kantersieg vergangenen Sonntag gegen den TSV Ilshofen wird die VfB-Reserve aber jeder auf der Rechnung haben. Doppel-Torschütze aufseiten der Stuttgarter war gegen Ilshofen Jan Kliment – der nicht nur bereits A-Länderspiele für Tschechien bestritten hat (unter anderem gegen Deutschland), sondern der zuletzt auch mit Bröndby Kopenhagen den dänischen Pokal gewann. Ebenfalls gegen Ilshofen mit dabei und als Vorbereiter erfolgreich: Tanguy Coulibaly, der vor dieser Saison von Paris St. Germain an den Neckar gewechselt war. Marcel Sökler, Top-Torjäger in der Oberliga und aus Freiberg verpflichtet, war bislang noch nicht für die Stuttgarter im Einsatz. Er kämpfte zuletzt mit Wadenproblemen. Von Beginn an dürfte er im Friedengrund eher nicht auflaufen.

Beim FC 08 gibt es derweil weiter Personalprobleme: Sowohl bei Kapitän Benedikt Haibt als auch bei Stjepan Geng waren erste Versuche, wieder allmählich ins Training einzusteigen, nicht von Erfolg gekrönt. Die beiden „wichtigen Säulen unseres Spiels“ (Maric) müssen weiter pausieren. Wieder einsetzbar wäre hingegen Leo Benz nach seiner Prellung. Der Trainer bedauert die verletzungsbedingten Ausfälle, sagt aber auch: „Die Jungs wollen alle Oberliga-Spieler sein. Egal, wer aufläuft: Sie werden sehr motiviert sein“, so Maric.

Dass die Partie um 18 Uhr beginnt, hält der Cheftrainer für einen „interessanten Versuch“. So oder so hofft Maric gegen die Zweitliga-Reserve auf ein reges Publikumsinteresse. Zum einen wäre dies wegen des attraktiven Gegners realistisch, zum anderen aber auch, weil die Nullachter beim letzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ja durchaus Werbung betreiben konnten.