von SK

: Der lange verletzte David Ketterer will am Wochenende sein Comeback bei Rennen um den Europacup geben. Anfang Januar hatte sich das Slalom-Ass des SSC Schwenningen einen Riss des Syndesmose-Bandes im rechten Fuß zugezogen und war fortan außer Gefecht. Am Oberjoch im Allgäu werden gleich zwei Wettbewerbe stattfinden. Ketterer war es zuletzt nur möglich, ein eingeschränktes Schneetraining zu absolvieren. Er arbeitete an der körperlichen Fitness, ohne das Sprunggelenk zu sehr zu belasten. Nun hofft er auf einen guten Wettkampf mit einer ordentlichen Platzierung. Wegen der zuletzt warmen Witterung müssen sich die Alpinen auf nicht einfache Schneeverhältnisse einstellen. Ketterer will anschließend auch beim Europacup-Finale in Slowenien starten. Auch ein Start bei der deutschen Meisterschaft am 23. März in Garmisch sollte möglich sein.