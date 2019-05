Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Brigachtal – DJK Villingen II 3:0 (2:0). Klare Sache: Bereits nach 17 Minuten war die Partie so gut wie entschieden. Bis dahin führte Brigachtal durch Tore von Andre Weets sowie Florian Blust mit 2:0 und war aufgrund eines Platzverweises für die DJK in Überzahl. Danach verwalteten die Gastgeber das Ergebnis geschickt und machten mit dem 3:0 durch Marc Albrecht den Deckel drauf. Durch den Sieg vertagte Brigachtal die Entscheidung in der Meisterfrage. Tore: 1:0 (9.) Weets, 2:0 (12.) Blust, 3:0 (68.) Albrecht. ZS: 120. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen). Rot: DJK (17.). Gelb-Rot: FCB (64.).

FC Dauchingen – FC Schönwald 4:1 (2:0). Dauchingen erwischte einen Blitzstart und ging nach zwei Minuten durch Tom Zepf in Führung. Marcel Geiger erhöhte in Minute 27 auf 2:0, ehe Dauchingens Torhüter Marc Kost vor der Pause zwei Schönwalder Elfmeter parierte. Nach dem Seitenwechsel erzielte Marius Storz den 1:2-Anschlusstreffer, ehe es in die offene Schlussphase ging. Der Tabellenführer hatte den längeren Atem und entschied die lange Zeit offene Partie etwas zu deutlich mit 4:1 für sich. Nun fehlen dem Ligaprimus nur noch drei Punkte zur Meisterschaft. Tore: 1:0 (2.) Zepf, 2:0 (27.) Geiger, 2:1 (53.) Storz, 3:1 (86.) Geiger, 4:1 (90.+1) Zepf. ZS: 120. SR: Andre Cellier (Villingen). Bes. Vork.: Kost (FCD) hält zwei Elfmeter (37., 45.).

NK Hajduk VS – Spfr. Neukirch 0:0. Neukirch war über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft, vergab aber in Person von Loris Castelli, Robin Duffner oder auch Nick Faigle beste Gelegenheiten. Dies hätte sich in der Nachspielzeit beinahe gerächt, als Hajduk eine Großchance zum Sieg vergab. Somit blieb es beim torlosen Remis, mit dem Hajduk besser leben kann. ZS: 50. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SV Rietheim – FC Schonach II 4:0 (4:0). Rietheim war in Durchgang eins in allen Belangen überlegen und führte dank Treffer von Nico Meder, Tobias Groß, Matthias Schuhmacher und Markus Knackmuß zur Pause auch in der Höhe verdient mit 4:0. Nach dem Seitenwechsel war Schonach auf Schadensbegrenzung aus und vermied mit defensiver Spielweise ein deutlicheres Resultat. Tore: 1:0 (13.) Meder, 2:0 (22.) Groß, 3:0 (23.) Schuhmacher, 4:0 (45.) Knackmuß. ZS: 90. SR: Benjamin Feta (Villingen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Pfaffenweiler II 3:0 (2:0). In einer einseitigen Partie hätte die SG mit einer besseren Chancenverwertung noch wesentlich höher gewinnen können. So blieb die Pfaffenweiler Niederlage mit drei Gegentreffern noch im Rahmen. Robin Weißer per Distanzschuss sowie Matthias Kopp und Marcel Frank nach Standardsituationen erzielten die Treffer. Tore: 1:0 (38.) Weißer, 2:0 (44.) Kopp, 3:0 (60.) Frank. ZS: 120. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Tannheim – VfB Villingen 2:0 (2:0). Tannheim trat von Beginn an spielstark auf und belohnte sich für die gute Leistung mit dem 1:0 durch Christian Scheu per Konter nach 35 Minuten. Kurz vor der Pause erhöhte Stephan Schwörer per Kopf auf 2:0. Villingen brachte offensiv wenig zustande, sodass der verdiente Heimsieg nicht mehr in Gefahr geriet. Tannheim macht damit den Kampf um den Klassenerhalt wieder spannend. Tore: 1:0 (35.) Scheu, 2:0 (45.+2) Schwörer. ZS: 90. SR: Pascal Czech (Königsfeld).

FC Kappel – SV Überauchen 6:0 (3:0). Der FC Kappel landete gegen Überauchen einen genauso wichtigen wie verdienten 6:0-Heimsieg. Axel Bommer brachte die klar überlegenen Gastgeber nach 16 Minuten in Führung, ehe Spielertrainer Kai Bommer und Martin Geppert bis zur Pause auf 3:0 stellten. Auch nach der Pause spielte Kappel weiter effizient nach vorne und machte das Ergebnis deutlich. Tore: 1:0 (16.) Axel Bommer, 2:0 (40.) Kai Bommer, 3:0 (43.) Geppert, 4:0 (51.) Kai Bommer, 5:0 (65.) Geppert, 6:0 (90.) Andreas Willmann. ZS: 90. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).