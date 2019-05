Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Zwei Spieltage vor Abschluss der Saison hat der FC Dauchingen am vergangenen Sonntag mit dem 3:0-Erfolg in Neukirch sein Meisterstück gemacht. Nur zwölf Monate nach dem Abstieg ist der sofortige Wiederaufstieg in die Bezirksliga gelungen. „Da sind uns einige Felsbrocken von den Schultern gefallen. Wir wollten ein weiteres Endspiel gegen den Tabellenzweiten Brigachtal unbedingt vermeiden. Jetzt gehen wir ohne Druck in das Top-Spiel am kommenden Wochenende“, sagt Trainer Uwe Gleichauf. Vor allem der Treffer zum 0:2 in Minute 44 war in Neukirch entscheidend. „Wir freuen uns auf die Bezirksliga. Wir wollten den Abstieg im vergangenen Jahr nicht auf uns sitzen lassen und schnell wieder wettmachen. Ausgezeichnet hat uns sicherlich, dass wir, von kleinen Ausnahmen abgesehen, sehr konstant aufgetreten sind. Die Mannschaft bleibt weitgehend zusammen“, sagt Gleichauf. Dauchingen hatte am vierten Spieltag die Tabellenführung übernommen und stand zwischendurch nur zweimal auf Rang zwei.

Die Sportfreunde Neukirch müssen hingegen weiterhin um den Ligaerhalt zittern. „Wir waren gegen Dauchingen die erste halbe Stunde gut im Spiel, doch dann hat der Gast unsere Fehler eiskalt bestraft. Wir hatten uns weitaus mehr vorgenommen“, sagt Trainer Udo Glander. Bei 33 Punkten haben die Neukircher nur einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Wir haben es im Heimspiel gegen Überauchen sowie beim FC Schonach II selbst in der Hand, um die nötigen Zähler zu holen“, ergänzt Glander. Der Trainer hofft, dass seine Elf im Saisonfinale wieder mehr Durchschlagskraft im Angriff zeigt und dadurch die nötige Sicherheit gewinnt.

Dank des 4:1-Erfolges in Schönwald hat der FC Brigachtal schon jetzt Rang zwei und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga sicher. „Es war unser Minimalziel, nachdem sich Dauchingen immer weiter entfernt hatte“, sagt Trainer Werner Bucher. Seine Elf stand im gesamten Saisonverlauf nie schlechter als auf Rang drei. Bucher warnt indes vor Selbstzufriedenheit. „Wenn wir jetzt auch nur einige Prozentpunkte nachlassen, werden wir Schiffbruch erleiden. Es gilt, in den letzten zwei Spielen alles abzurufen und diese als gezielte Vorbereitung für die Saisonverlängerung zu nutzen. Es darf kein Leerlauf reinkommen“, mahnt Bucher. In Schönwald war er mit den Leistungen der ersten 45 Minuten absolut nicht zufrieden. „Da haben wir zerfahren agiert und zu viel zugelassen.“ Mit der 1:0-Führung rollte der Express. Bucher will sich nun mögliche Gegner der Aufstiegsrunde anschauen. „Gegen Aasen und Kirchen-Hausen haben wir in der Vorbereitung bereits gespielt. Daher werde ich mich auf andere Teams konzentrieren.“

FC Brigachtals Ortsrivale SV Überauchen läuft indes nach der 1:2-Heimniederlage gegen Hajduk Villingen weiterhin Gefahr, von der Bezirks- in die Kreisliga B durchgereicht zu werden. „Ich bin trotz der Niederlage wieder etwas positiver gestimmt. Wir haben eine ansprechende Leistung gezeigt, mit der wir am Wochenende in Neukirch bestehen können. Letztlich haben uns zwei dumme Fehler mögliche Punkte gekostet“, resümiert Trainer Sigurd Bickmann, für den es „die gefühlt zehnte 1:2-Niederlage“ war. Allein das zeige, dass die Elf oftmals nicht schlechter als die Gegner auftritt. Auch das mache Mut für das Saisonfinale mit den Partien in Neukirch und gegen Meister Dauchingen. Gespannt ist Bickmann indes, wie seine Spieler mental mit der nicht ganz einfachen Situation umgehen. Er vermeidet daher tunlichst das Wort Druck.

Mit einem klaren 5:0-Erfolg beim FC Pfaffenweiler II hat der SV Rietheim die Marke von 40 Punkten erreicht. Gleichzeitig ist Rietheim die zweitbeste Rückrundenmanschaft. „Wir haben die Saison einigermaßen versöhnlich abgeschlossen. Jetzt freuen wir uns auf das letzte Spiel am Sonntag gegen den VfB Villingen. Da wollen wir unbedingt Platz sechs verteidigen“, sagt Vorsitzender Felix Bickel. Unmittelbar bevor steht beim SV Rietheim die Klärung der Trainerfrage. Macht der Verein mit Markus Knackmuß weiter oder gibt es eine andere Konstellation? „Wir werden diese Woche noch Vollzug vermelden“, sagt Bickel. Er und seine Mitstreiter hoffen, „dass wir in der kommenden Saison in ruhigeres Fahrwasser kommen.“ Die gespielte Rückrunde macht diesbezüglich Hoffnung.

Durch die 2:3-Heimniederlage gegen DJK Villingen II bleibt auch Neuling SV Niedereschach im Feld der stark gefährdeten Mannschaften. „Die Situation trifft uns nicht unvorbereitet. Mir war schon vor dem ersten Spieltag klar, dass es so kommen könnte“, sagt Spielertrainer Marco Tümpel. Gegen Villingen lag seine Elf zweimal in Führung, um schließlich doch mit leeren Händen vom Platz zu gehen. „In einigen Situationen zeigt sich, dass meiner jungen Elf die Erfahrung fehlt. Mit etwas mehr Cleverness wäre gegen die DJK Villingen auch ein dritter oder vierter Treffer möglich gewesen“, ergänzt Tümpel. Seine Elf hat indes einen großen Vorteil, denn sie hat noch eine Partie mehr als die Konkurrenten zu bestreiten. Schon am Mittwoch könnte sich Niedereschach mit einem Sieg in Schonach im Kampf um den Klassenerhalt in eine deutlich bessere Position bringen.