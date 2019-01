von Werner Feisst und Dietmar Zschäbitz

Handball: Bühne frei für die besten Handballer der Welt: Am Donnerstag beginnt in Deutschland und Dänemark die Weltmeisterschaft. Das Eröffnungsspiel bestreiten Deutschland und Korea in Berlin. Auch die Handballer aus der Region sind gespannt auf die Titelkämpfe.

Jürgen Herr, Trainer des Handball-Landesligisten TV St. Georgen, freut sich riesig auf die Titelkämpfe: „Das ist für jeden Handballer etwas Besonderes. Wir haben am Donnerstag extra das Training zeitlich nach hinten verlegt und werden mit der gesamten Mannschaft das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Korea im Fernsehen anschauen. Unserer Auswahl traue ich das Halbfinale zu. Das sollte mit dem Heimvorteil und dem eigenen Publikum im Rücken möglich sein. Einen bestimmten WM-Favoriten habe ich nicht. Es gibt viele Mannschaften, die auf einem ähnlichen Niveau spielen. Ich selbst würde Norwegen den Titel gönnen. Was die Spieler betrifft, freue ich mich besonders auf den Mikkel Hansen aus Dänemark und auf unseren deutschen Nationalspieler Uwe Gensheimer.“

Jan Holzmann, Rückraumspieler beim TV St. Georgen, rechnet mit einer spannenden WM. „Zum ersten Mal gibt es zwei Gastgeber. Deutschland und Dänemark wollen ihren Heimvorteil nutzen und zählen für mich deshalb zu den Favoriten. Aber auch Spanien und Frankreich habe ich auf der Rechnung. Ich hoffe sehr, dass die Deutschen ein gutes WM-Turnier spielen, nachdem sie bei der Europameisterschaft doch ziemlich enttäuschten.“

Eher skeptisch ist Peter Gary, Vorsitzender des VfH Schwenningen, bezüglich der deutschen Chancen. „Viele Spieler sind bereits über oder um die 30 Jahre alt. Vor allem im Rückraum sehe ich die deutsche Mannschaft nicht so stark. Gegen Mannschaften, die sicher in der Deckung stehen, tun wir uns sehr schwer“, betont Gary. Er vermutet daher, dass die Deutschen nur über Tempogegenstöße oder durch die Mitte Tore erzielen können, was die Mannschaft ausrechenbar macht. „Die Gruppenphase werden wir überstehen, aber dann bin ich nicht mehr so zuversichtlich. Die Auftaktpartie gegen Korea müssen wir nutzen, um die Fans auf unsere Seite zu ziehen. Ich wünsche mir, dass unsere Mannschaft endlich mehr Spielfreude zeigt. Die habe ich zuletzt oft vermisst. Wir spielen oft einfallslos.“ Gary ist zudem kein Freund von Bundestrainer Christian Prokop. „Ich bezweifle, dass er der richtige Mann ist.“ Auf einen Titelfavoriten will sich Gary nicht festlegen. „Alle Skandinavier sowie Spanien und Frankreich werden ein Wörtchen mitsprechen. Außerdem kennen sie die deutschen Spieler aus der Bundesliga aus dem Effeff.“

Weitaus zuversichtlicher ist indes Benjamin Früh, Vorsitzender des HSV Donaueschingen und Kapitän des VfH Schwenningen: „Mir sind im Umfeld viele Fans zu skeptisch. Ich glaube, dass zumindest das Halbfinale machbar sein sollte. Die Mannschaft ist gut aufgestellt und der Heimbonus ist auch nicht zu verachten. Das bewirkt immer eine Leistungssteigerung“, ist sich Früh sicher. Er wird am Freitagmorgen selbst nach Berlin reisen, um am gleichen Tag sowie am Samstag einige Spiele live zu verfolgen, darunter auch die Partie der Deutschen gegen Brasilien. Favoriten für den Titel sind für Früh in erster Linie Frankreich und Dänemark.