von SK

Skicross: (daz) Die Furtwangerin Daniela Maier scheint für den am Samstag beginnenden Weltcup am Feldberg in Top-Form zu sein. Schon mit Platz sechs am Donnerstag in der ersten Qualifikation setzte die 22-Jährige ein Ausrufezeichen. Am Freitag setzte die Sportlerin vom SC Urach noch einen drauf. In der Zeit von 48,34 Sekunden fuhr Maier auf einen starken dritten Platz. Sie war nicht nur in der Zeit schneller als am Donnerstag, sondern düpierte auch einige Favoritinnen. Die Qualifikation gewann die Kanadierin Marielle Thompson, die um 0,56 Sekunden schneller war. Die Schweizerin Sanna Luedi fuhr auf Platz zwei die gleiche Zeit wie Daniela Maier. Die zweite deutsche Starterin, Heidi Zacher, erreichte in der Qualifikation Platz 15. Daniela Maier hatte schon am Donnerstag nach dem ersten Lauf ein gutes Gefühl. Die Platzierung vom Freitag lässt sie aussichtsreich in die Weltcup-Wettbewerbe gehen. Am heutigen Samstag wird der erste Weltcup-Wettbewerb am Feldberg um 9:45 Uhr gestartet. Am Sonntag geht es um 11.30 Uhr los.