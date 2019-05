von Roger Müller

Tennis, Oberliga Damen: (rom) Für die Damen des TC BW Donaueschingen beginnt die neue Saison. Alle Personalplanungen sind abgeschlossen. Das Oberliga-Team startet am Sonntag beim TC Nicolai Konstanz. Die Bezirksligamannschaft spielt ebenfalls am Sonntag beim TC Konstanz.

Die erste Donaueschinger Mannschaft wurde in der vergangenen Saison Vizemeister. Die zweite Mannschaft schaffte den Aufstieg in die 1. Bezirksliga. Arno Göpfert ist es gelungen, zwei schlagkräftige Teams aufzustellen. „Um uns den sportlichen Herausforderungen zu stellen, haben wir beide Teams breit und flexibel mit jungen Spielerinnen aufgestellt. Wir schauen zuversichtlich nach vorne“, sagt Göpfert und ergänzt: „Es wird eine interessante Saison. Wir wollen in den Ligen vorne mitspielen.“

Im Oberliga-Team wurden alle ausländischen Spielerinnen gehalten. Zusätzlich Verstärkung kommt mit den beiden Schweizerinnen Aline Thommen und Dominique Meyer. Sie werden mit den Schweizerinnen Tamara Arnold, Leonie und Lisa Küng sowie Joanne Züger die vorderen Positionen in beiden Teams belegen. Vor allem mit Leonie Küng, Juniorinnen Wimbledon-Finalistin 2018, Joanne Züger, ebenfalls schon Teilnehmerin in Wimbledon, und Tamara Arnold, die Nummer eins der US-College-Meisterschaft, sind starke Spielerinnen im Aufgebot. Neben den Stammspielerinnen Karolina Nowak und Mannschaftsführerin Vanessa Lehmann belegen die jungen Spielerinnen Tijana Maksimovic, Amelie Rehwald, Maike Jäggle, Sina Kehrer, Vivien Schmider und Sarah Krause die weiteren Plätze. Dazu zählen Yvonne Nutz und, als weitere Verstärkung vom Oberliga-Absteiger Tiengen, Elena Kehrer und Carolin Sure sowie Marielle Huchler vom TC BW Villingen. „Alle sind richtig motiviert. Wir werden die bewährte Rotation fortsetzen“, kündigt Göpfert an.

Heimspiel für Herren 30

Badenliga Herren AK 30: Der TC BW Donaueschingen hat erneut Heimrecht. Am Sonntag ab 11 Uhr wird der TC Neckar-Ilvesheim erwartet, der vergangene Woche mit 7:2 den TC Wolfsberg-Pforzheim besiegte. Donaueschingen will nach der 3:6-Niederlage gegen Villingen die ersten Punkte.