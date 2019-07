Fußball: Nach der enttäuschenden Vorstellung am vergangenen Wochenende beim Turnier in Furtwangen zeigte Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen am Mittwoch im Test beim SC 04 Tuttlingen zumindest über 45 Minuten wieder ein besseres Gesicht. Die Elf von Trainer Tim Heine setzte sich mit 4:2 (4:1) durch. Raphael Schorpp (23.), Benedikt Ganter (28.), Stephan Ohnmacht (32.) und Sebastian Sauter (37.) sorgten nach dem Rückstand durch den ehemaligen Bad Dürrheimer Joshua Woelke für die deutliche Halbzeitführung. In der Pause wechselte Heine fünf Mal. „Das war zumindest eine Halbzeit lang eine Vorstellung, wie ich sie sehen möchte. Unser Ziel muss es nun sein, diese Leistung sukzessive auf 90 Minuten auszubauen. Wir waren aggressiv und haben viel Laufbereitschaft gezeigt“, ergänzt Heine.

Am Samstag zuhause gegen Seedorf

Am Samstag ab 11 Uhr folgt das nächste Vorbereitungsspiel auf eigenem Platz gegen den SV Seedorf. Heine darf auf einen ähnlichen Kader bauen. Möglicherweise werden auch einige Akteure auf eher unbekannten Positionen zum Einsatz kommen. „Unser Training macht Spaß. Die Jungs sind alle voll dabei und geben Gas. Nun freuen wir uns auf den ersten Auftritt vor eigenem Publikum“, fügt Heine an.