von Georg Wild

Fußball: Erstmals in der bald 100-jährigen Vereinsgeschichte haben die Fußballer der DJK Donaueschingen nach Siegen über die Landesligisten Furtwangen (3:1), Überlingen (4:3), Emmendingen (5:0) und Herbolzheim (4:2 n. V.) das Halbfinale im südbadischen Pokalwettbewerb erreicht. Nun trifft der Tabellenführer der Landesliga, Staffel 3, am Donnerstag, 18. April (17.30 Uhr) zuhause auf den 1. FC Rielasingen-Arlen. Der Tabellenzweite der Verbandsliga warf die Spvgg. F.A.L., den gleichklassigen FC Radolfzell, den SV Sinzheim (Landesliga) sowie im Viertelfinale den Oberligisten SC Bahlingen mit einem 4:1-Heimsieg aus dem Wettbewerb und geht als klarer Favorit in das Pokalspiel auf der Baar.

Auf Hochtouren laufen mittlerweile bei dem in Allmendshofen beheimateten Fußballverein die umfangreichen Vorbereitungen für das „Spiel des Jahres“, zu dem über 1000 Zuschauer erwartet werden, rund die Hälfte davon aus Rielasingen und dem gesamten Hegau. Da die Zufahrt zum DJK-Sportgelände für den Autoverkehr komplett gesperrt wird, bietet die DJK Parkmöglichkeiten auf dem Festplatz Gerbewies an, wo die Mitglieder der ehemaligen Allmendshofer Feuerwehr den Ordnungsdienst übernehmen. Von dort erreicht man in wenigen Minuten den Sportpark. Geparkt werden kann auch beim Donaueschinger Sportzentrum im Haberfeld mit kurzem Fußweg nach Allmendshofen.

Rund um das bisherige DJK-Clubheim und den neu erstellten Umkleide- und Versammlungstrakt werden von der AH-Abteilung und den aktiven Spielern zusätzliche Verkaufs- und Bewirtungsstände aufgebaut. Am Spieltag selbst nimmt ein Filmteam des südbadischen Fußballverbandes die gesamte Pokalpartie auf, während in der Halbzeitpause der frühere DJK-Jugendspieler Patrick Bäurer aus Hondingen das Publikum mit seinen Freestyle-Vorführungen unterhält. In Abstimmung mit dem FC Rielasingen-Arlen wurden die Eintrittspreise für das Pokalspiel wie folgt festgelegt: Erwachsene sechs Euro, Frauen, Rentner und Jugendliche ab 16 Jahren vier Euro. Die DJK-Jahreskarten haben keine Gültigkeit.