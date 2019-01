von SK

Landesliga-Spitzenreiter DJK Donaueschingen startete am Montagabend in die Vorbereitung für die Restsaison. Allerdings war an Fußball kaum zu denken, denn das erste Training fand bei dichtem Schneegestöber statt. So drehten die Fußballer auf dem schneebedeckten Platz ihre Runden. Wie so viele seiner Kollegen, wird auch DJK-Trainer Tim Heine in den kommenden Tagen bei den Übungseinheiten improvisieren müssen, ehe sich die Verhältnisse wieder bessern. Personell hat sich im Kader des Tabellenführers nicht geändert. Das erste Testspiel der Baaremer ist für Samstag (12.30 Uhr) in Donaueschingen gegen den FC 08 Villingen geplant. Das Spiel gegen den Oberligisten wird für die Landesliga-Fußballer gleich zum ersten Härtetest. Bild: Sigwart