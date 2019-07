Fußball: (daz) Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen musste am Wochenende kurzfristig sein Vorbereitungsprogramm ändern. Nachdem Landesligist VfR Stockach am Freitagabend ein für Sonntag geplantes Spiel in Stockach abgesagt hatte, fand DJK-Trainer Tim Heine mit dem Schwarzwälder Bezirksligisten TuS Bonndorf einen neuen Testspielpartner. Die Partie in Bonndorf endete mit einem 2:2-Unentschieden. Max Schneider zum 1:1 und Benedikt Ganter zum 1:2 erzielten die Tore der Donaueschinger. „Wir hatten das Spiel bis zum ersten Gegentreffer im Griff. Nach der Führung haben wir es versäumt, den dritten nachzulegen. Chancen dazu gab es einige. So blieb Bonndorf im Spiel und wir haben es uns selbst schwer gemacht“, bilanzierte DJK-Trainer Tim Heine.

Der Coach vermisst in der Mannschaft noch eine eindeutige Hierarchie. „Einige unserer gestandenen Spieler müssen sich mehr zeigen und vorangehen. Das habe ich auch in Einzelgesprächen noch am gleichen Abend den betreffenden Spielern mitgeteilt. Wir haben zudem in unseren Aktionen noch nicht die letzte Intensität“, fügt Heine an.