Fußball: Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen hat am Mittwochabend ein Vorbereitungsspiel gegen den FC Holzhausen mit 5:4 (3:4) Toren gewonnen. Stephan Ohnmacht (8.) und Max Schneider (10.) brachten die DJK schnell in Führung. Dann trafen die Gäste binnen einer Viertelstunde gleich viermal. Ohnmacht (41.) sorgte mit seinem zweiten Treffer für den Halbzeitstand. Nach der Pause waren es erneut Ohnmacht (66.) und Raphael Künstler (68.), die den Donaueschinger Erfolg perfekt machten.

„Wir haben 70 gute und 20 schwache Minuten gezeigt. In jedem Fall war es eine deutliche Leistungssteigerung meiner Elf und ein Schritt in die richtige Richtung. Über die 20 Minuten, in denen fast jeder Schuss der Gäste ein Treffer war, müssen wir allerdings noch sprechen“, bilanziert DJK-Trainer Tim Heine. Er macht aber ebenso deutlich, dass Holzhausen sich als starker Konkurrent präsentierte und seine Elf in Halbzeit zwei keine Chancen der Gäste zuließ. Nach dem 2:0 traf Andreas Alblicker binnen weniger Minuten gleich dreimal die Querlatte. „Wir müssen noch mehr Stabilität in unsere Aktionen bringen. Ich habe viele gute Aktionen gesehen“, so Heine. Am Samstag testet DJK Donaueschingen um 14.30 Uhr beim VfB Bösingen.