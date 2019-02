von SK

Leichtathletik: (rk) Toller Erfolg für Christoph Kessler: Der Leichtathlet aus Donaueschingen unterbot bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig die Qualifikationsnorm für die Hallen-Europameisterschaft. Der 23-Jährige, der für die LG Region Karlsruhe startet, blieb im Vorlauf über 800 Meter unter der Vorgabe und holte sich im Finale außerdem die Silbermedaille.

Mit vollem Einsatz warf sich Kessler im 800-Meter-Vorlauf der Hallen-DM ins Ziel. Nach dem Blick auf die Uhr folgte am Samstagmittag in Leipzig der laute Jubelschrei. Mit 1:47,83 Minuten war der 23-Jährige exakt 17 Hundertstel unter der Norm für die Hallen-EM am ersten März-Wochenende in Glasgow (Schottland) geblieben. Seine Hallen-Bestzeit verpasste Kessler nur um drei Hundertstel. Die gute Zeit hatte der Donaueschinger auch seinem Karlsruher Teamkollegen Pascal Kleyer zu verdanken, der die ersten 400 Meter enorm schnell angelaufen war und dann für Kessler Platz machte. Im Finale legte Kessler die 800 Meter mit 1:49,83 Minuten zurück und musste sich nur dem neuen deutschen Meister Robert Farken (SC Leipzig) geschlagen geben.

Eigentlich hätte die Norm für die Hallen-EM schon vor einer Woche beim Meeting in Gent (Belgien) fallen sollen. Dort blieb Christoph Kessler in 1:48,89 Minuten allerdings eine gute Sekunde über der Norm. „Mein Körper hat mir in den letzten zwei Wochen leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Kessler. Nun konnte er sich in Leipzig endlich wieder über „zwei coole Tage“ freuen. Kessler: „Meine Beine waren beim Finale nicht so frisch. Am Ende habe ich Robert Farken ein bisschen nach vorn geschoben, einfach um nicht in ihn hineinzulaufen. Dass ich zur EM fahre, kam jetzt etwas kurzfristig. Nächste Woche will ich mit meinen Jungs erst einmal eine DM-Medaille in der Staffel holen.“