von SK

Leichtathletik: (daz) Nach der eminent starken Leistung am vergangenen Wochenende bei der deutschen Hallen-Meisterschaft in Leipzig (wir berichteten) erhielt 800 Meter-Läufer Christoph Kessler aus Donaueschingen am Mittwochmittag die Belohnung in Form eines Tickets für die Hallen-Europameisterschaft. Die Titelkämpfe finden am ersten März-Wochenende in Glasgow/Schottland statt. Kessler hatte in Leipzig im Vorlauf über 800 Meter in 1:47,83 Minuten die Qualifikationszeit unterboten. Der 23-Jährige blieb exakt 17 Hundertstel unter der Norm für die EM und verpasste seine eigene Hallen-Bestzeit nur um drei Hundertstel. Im Finale holte sich Kessler hinter der Leipziger Robert Farken die Silbermedaille. Auch Farken ist in Glasgow dabei. Insgesamt hat der Deutsche Leichtathletik-Verband 31 Athleten für die Europameisterschaft nominiert.