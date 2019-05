Fußball, A-Junioren Verbandsliga: Freiburger FC – FC 08 Villingen (Sonntag, 16 Uhr). (mst) Drei Spieltage vor Schluss geht es für die Villinger A-Junioren in der Verbandsliga um die sprichwörtliche goldene Ananas. Auf das Spitzentrio beträgt der Rückstand sechs Punkte. Um den angestrebten vierten Tabellenplatz zu verteidigen, benötigen die Nullachter noch vier Punkte aus den verbleibenden drei Partien. Langsam austrudeln lassen ist aber dennoch nicht angesagt: Am Sonntag wartet mit dem Tabellenführer Freiburger FC ein echter Härtetest auf das Team von Trainer Nasser Alassani. Der FFC befindet sich im Titelkampf und hat nur einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten Offenburg. Das Hinspiel im Friedengrund gewannen die Villinger dank eines Doppelpacks von Erwin Hasimovic und eines späten Tores von Sacir Alimanovic mit 3:2. Auch dieses Mal wollen die Villinger im Titelrennen der Freiburger einen Stolperstein spielen. Dafür darf die zweitbeste Defensive der Liga gegen den zweitbesten Angriff nicht viel zulassen.

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SG Elzach (Samstag, 14 Uhr). Auch bei den B-Junioren neigt sich die Saison dem Ende zu. Das Team von Trainer Sascha Duffner steht auf Rang sieben und möchte in den drei verbleibenden Spielen die Maximalpunktzahl holen, um noch den ein oder anderen Platz im Tableau gutzumachen. Die erste Chance dafür eröffnet sich gegen die SG Elzach. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit, als der FC 08 beim abstiegsbedrohten Tabellenzehnten mit 6:0 gewann. Verzichten muss Trainer Duffner auf den verletzten Luis Seemann.

C-Junioren Verbandsliga: Offenburger FV – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Für die C-Junioren geht es im Gegensatz zu den anderen Nachwuchsteams des FC 08 noch um den Aufstieg. Nach der Niederlage gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg II aus der Vorwoche steht für den Spitzenreiter beim Tabellendritten Offenburg das nächste Topspiel an. Erst vor zwei Wochen schlug das Team von Trainer Daniel Miletic die Ortenauer im Pokal-Halbfinale mit 2:1 nach Verlängerung. Dieses Mal erwartet der Trainer ein anderes Spiel. „Normalerweise steht Offenburg nur hinten drin. Dieses Mal werden sie offensiver agieren müssen, wenn sie noch eine Chance auf den Aufstieg haben wollen. Das kann uns in die Karten spielen. Sollten wir in Führung gehen, wird es für den Gegner sehr schwer, weil er dann hinten aufmachen muss. Wir müssen die Zweikämpfe gewinnen und unsere Chancen nutzen“, so Miletic, dessen Elf mit einem Sieg einen großen Schritt zur Meisterschaft machen kann. „Sollten wir gewinnen, haben wir eine gute Chance. Es wird ein 50:50-Spiel.“ Justin Profft war in der Trainingswoche krank, steht aber, wie der Rest des Kaders, zur Verfügung.