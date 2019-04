Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Nachdem Spitzenreiter FC Dauchingen bereits vor einer Woche zu Hause mit 3:2 gegen den VfB Villingen gewann und der bisherige zweite SG Vöhrenbach/Hammereisenbach im Heimspiel gegen den SV Rietheim (1:3) leer ausging, bauten die Dauchinger den Vorsprung auf zehn Punkte aus.

Neuer Tabellenzweiter ist der FC Brigachtal, der einen 3:0-Erfolg gegen Neukirch feierte. „Die schnelle Führung nach vier Minuten war ideal. Fußballerisch war die Partie hingegen kein Leckerbissen. Eher Kampf und Krampf“, urteilt FCB-Trainer Werner Bucher. Spätestens nach dem 2:0 durfte sich Bucher etwas zurücklehnen. „Wir hatten von Neukirch viel Gegenwehr erwartet. Es kam jedoch nicht viel. Bei zwei, drei dicken Chancen wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen“, ergänzt Bucher und lobt Neukirchs Torhüter Fabio Gulizia, der mehrfach seine Klasse zeigte.

Während Brigachtal auf Kurs ist, läuft es bei den Sportfreunden Neukirch nicht. Nach drei Partien seit der Winterpause steht bei den Punkten im Jahr 2019 die Null und im Torverhältnis ein 1:10. „Wir machen dumme Fehler vor den Gegentreffern. Da zeigt sich, dass im Abwehrverbund einige wichtige Spieler fehlen“, sagt Übungsleiter Udo Glander und nennt exemplarisch Thomas Großpietsch, der nun aber zurückkomme. Für Glander ist es zudem eine Kopfsache, warum die Elf nicht an die starken Leistungen vor Weihnachten anknüpft. „Da haben einige wohl gedacht, es geht so weiter. Hinzu kommt, dass durch die ständigen Umstellungen die Abstimmung verloren geht“, fügt Glander an. Auch er hebt Schlussmann Gulizia heraus: „Ohne ihn kann die Partie in Brigachtal noch viel schlimmer enden.“

Mit den Siegen gegen Niedereschach (4:3) und dem jüngsten 6:1 in Tannheim hat sich der FC Kappel bis auf Rang fünf nach oben geschoben. Jetzt sind es sechs Punkte Rückstand auf Rang zwei, bei einem weniger ausgetragenen Spiel. „Vor zwei Wochen waren wir ein Abstiegs- und jetzt ein Aufstiegskandidat. Wir sollten langsam machen“, warnt Spielertrainer Kai Bommer. Nach rund 100 Sekunden lag Kappel in Tannheim zurück, schoss dann aber eine 3:1-Halbzeitführung heraus. „Wir haben immer zum richtigen Zeitpunkt getroffen“, blickt Bommer zurück.

Ohne Punkte kehrte der SV Überauchen aus Schönwald (1:2) zurück. „Wir haben die ersten 45 Minuten komplett verschlafen. Dementsprechend wurde es in der Pause in der Kabine auch etwas lauter“, betont Trainer Sigurd Bickmann. Bei nun zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei scheint der Zug nach ganz oben abgefahren. „Ich würde das so nicht unterschreiben. Warten wir das nächste Wochenende mit dem Heimspiel gegen Brigachtal ab. Dieses Derby wird die Weichen stellen“, so Bickmann.

Christian Furtwängler, Trainer des FC Schönwald, macht seinen Verbleib unter anderem auch von den Ergebnissen der Mannschaft abhängig. Aktuell liefern die Spieler gute Argumente. Neun Punkte holte die Elf aus den ersten drei Partien nach der Winterpause. „Das freut uns alle sehr. Dennoch werde ich erst Ende April eine Entscheidung treffen“, sagt Furtwängler. Er sah gegen Überauchen „eine von uns klar überlegen geführte erste Halbzeit“ und zweite 45 Minuten, in denen Überauchen die Partie dominierte. Furtwängler: „Platz sieben und 29 Punkte sind eine schöne Zwischenbilanz.“

Der neue Spielertrainer Markus Knackmuß hat den SV Rietheim wieder auf die Erfolgsschiene gestellt. Beim 3:1-Erfolg in Vöhrenbach sammelte die Elf die Punkte sechs bis acht nach der Winterpause ein. „Wir haben jetzt den ominösen zwölften Platz verlassen. Mehr noch nicht“, tritt Knackmuß auf die Euphoriebremse. Er sieht die Elf auf einem guten Weg. „Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung und auch viel Spaß“, sagt Knackmuß. Zeitnah soll eine Lösung gefunden werden, ob Knackmuß auch in der kommenden Saison die Rietheimer coacht. Es wird wohl einiges davon abhängen, ob der Ex-Profi andere und vor allem höherklassige Angebote erhält.

Hinter Rietheim rutschte jetzt der SV Niedereschach auf Platz 12, obwohl die Elf gegen Hajduk VS ein beachtliches 1:1-Remis erzielte. „Wir haben gegen einen starken Gegner eine weitgehend gute Leistung gezeigt. Auch spielerisch war es in Ordnung“, gibt Spielertrainer Marco Tümpel die Informationen seiner Assistenten wider. Tümpel selbst fehlte aus wichtigem Anlass. Er durfte Familiennachwuchs begrüßen. Für Niedereschach gilt es nun, im Spiel in Neukirch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.