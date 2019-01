von Helmut Junkel

Skilanglauf: (ju) Im 70. Vereinsjahr erwartet die Ski-Zunft Brend am Dreikönigstag über 300 nordische Skisportler zum Brendschild-Pokallanglauf. Allerdings muss der Verein mangels Schnee auf den heimischen Loipen in Neukirch und auf der Martinskapelle wie schon im Vorjahr in das benachbarte Rothaus-Loipenzentrum von Schönwald-Weißenbach ausweichen. Dort steht die mit Kunstschnee belegte Skirollerstrecke zur Verfügung.

Eröffnet wird der Pokallanglauf im klassischen Stil am Sonntag um 10 Uhr mit den jüngsten Schülern über zwei kleine Runden um den Biathlon-Schießstand. Nach einer kurzen Pause starten die älteren Schüler, Jugendlichen, Junioren, Damen und Herren auf den verkürzten Strecken über eine zwei Kilometer lange Schleife bis vier Runden. Die Siegerehrung findet in der Schwarzwaldhalle in Neukirch statt. Kein Wäldercup: Mangels Schnee verschob der Ski-Club Urach das Auftaktrennen der Wälderpokalserie auf Samstag, 20. Januar.