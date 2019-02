von SK

Bogenschießen, Bundesliga-Finale: (jlö) Es war eine Demonstration für den Bogensport par excellence und eine fantastische Vorstellung, der die Bogenclub Villingen-Schwenningen beim Bundesligafinale der besten acht Mannschaften Deutschlands in Wiesbaden ablieferte. Mit Platz drei und der Bronzemedaille feierten die Doppelstädter einen riesigen Erfolg.

In Wiesbaden trafen sich die vier besten Mannschaften aus den Bundesliga-Gruppen Nord und Süd. Die Doppelstädter erwischten bei der Auslosung gleich eine Hammer-Gruppe. Sie trafen auf den Nord-Vorrundensieger Jena und den Tabellendritten SV Dauelsen. Hinzu kam mit FSG Tacherting ein weiterer Konkurrent aus der Süd-Gruppe. Das klare Ziel, sich in der Gruppenphase so teuer wie nur möglich zu verkaufen, und eventuell ins Halbfinale einzuziehen, wurde somit nicht einfacher.

Der Bogenclub Villingen-Schwenningen setzte gleich im ersten Wettkampf ein dickes Ausrufezeichen. Das Team aus Jena wurde mit 6:4 bezwungen. In der folgenden Partie wurde Tacherting sogar mit 5:2 bezwungen. Damit hatten die Doppelstädter vorzeitig das Ticket für das Halbfinale in der Hand. Im letzten Duell gegen Dauelsen gab es eine Niederlage, die aber keine Rolle mehr spielte. Tacherting und Villingen-Schwenningen belegten die ersten zwei Plätze der Gruppe und zogen punktgleich in das Halbfinale ein. Ein Kuriosum, das es so noch nie gegeben hatte. Ein Stechen musste über Platz eins oder zwei entscheiden, denn die Platzierung ergab die Paarung im Halbfinale. Von beiden Mannschaften mussten die drei letzten Schützen noch einmal antreten und jeweils noch einmal einen Pfeil schießen. Auch das Stechen brachte keine Entscheidung. Wieder waren beide Teams punktgleich. Ein Raunen ging durch die Halle. Es musste somit ausgemessen werden, welcher Zehner näher am Zentrum war. Das Glück hatte Tacherting und belegte so Platz eins. Die Doppelstädter Rang zwei.

Genau Maß genommen: Dominic Gölz vom Bogenclub VS im Wettkampf. | Bild: Jürgen Löchelt

Nachdem Titelverteidiger Berlin schon in der Gruppenphase gescheitert war, trafen die Schützen aus VS auf den Gruppensieger der Gruppe B, den haushohen Favoriten aus Ebersberg. Dieses Team hatte bereits die Vorrundengruppe im Süden klar für sich entschieden. Ebersberg wackelte und hatte Mühe gegen den BCVS, doch mit einem zweimaligen Vorsprung von zwei Punkten zog Ebersberg ins Finale ein. Durchaus etwas glücklich.

Im Kampf um Bronze spielten die Doppelstädter ihre ganze Klasse aus. Ihnen gelang ein souveräner 6:1-Erfolg gegen den SV Querum. Damit war die Medaille perfekt und der Jubel bei den Doppelstädtern groß. Im Finale sicherte sich Ebersberg mit einen 6:2 gegen Tacherting den deutschen Meistertitel. Für die Qualität der Teams aus der Süd-Staffel spricht, dass sie Platz eins und drei holten.

Den knapp 1000 Zuschauern in der Sporthalle Wiesbaden wurde Bogensport der besten Art und auf höchstem Niveau geboten. Die Doppelstädter feierten anschließend mit ihren Fans. Zudem verfolgten viele Vereinsmitglieder und Anhänger die Liveübertragung im Internet. "Wir haben viele Glückwünsche erhalten. Die Mannschaft um Coach Jürgen Grötzinger hat sich viel Respekt verdient", sagte Vorsitzender Jürgen Löchelt. Grötzinger habe die Mannschaft hervorragend eingestellt und auch in kritischen Situationen stets dem Können vertraut. Über die Bronzemedaille freuten sich die Schützen Dominic Gölz, Sarah Reincke, Milena Ziegler, Florian Faber, Nico Schiffhauer und Markus Kuhrau.

Nach Abschluss der Mannschaftswettbewerbe in der Bundesliga stehen nun noch Anfang März mit den Deutschen Meisterschaften die Einzelwettbewerbe an.