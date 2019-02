von SK

Handball, Landesliga Süd: TV Meßkirch – TV St. Georgen 23:21 (12:10) (sle) Mit viel Zuversicht waren die Bergstädter am Samstag in den Landkreis Sigmaringen gereist. Den von Verletzungen gebeutelten Kader verstärkten neben Sven Waßmer auch Peter Assfalg und der erst 18-Jährige Robin Schmidt. Doch am Ende mussten die St. Georgener ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten.

Die Partie begann torarm. Gut vier Minuten dauerte es, ehe Theo Assfalg den ersten Treffer für die Bergstädter markieren konnte. Zunächst lag der TVS mit 1:3 zurück, ehe das Team von Jürgen Herr, teilweise sogar in Unterzahl, mit 7:5 in Führung ging. Die Gäste profitierten in dieser Phase auch davon, dass die Meßkircher drei Strafwürfe nicht nutzten. Doch als anschließend beim TVS Manuel Bürk und Sven Waßmer auf die Strafbank musste, drehte Meßkirch die Partie und führte zwischenzeitlich sogar mit drei Toren Vorsprung (10:7). Kurz vor der Pause verletzte sich auch noch Bürk am Sprunggelenk. Der St. Georgener Top-Torschütze kehrte zwar bandagiert zurück, war jedoch sichtlich gehemmt.

Der zweite Durchgang schloss sich nahtlos an den ersten an. Sinnbildlich für die gesamte Partie war, dass die St. Georgener nicht eine der ersten vier Balleroberungen in Tore umsetzen konnten. Dennoch gelang durch Stephan Lermer in der 44. Minute der 16:16-Ausgleich. Die Bergstädter verpassten es danach, sich eine Führung zu erspielen. Zudem sah Sven Waßmer nach der dritten Zeitstrafe die rote Karte. Meßkirch behielt die Nerven und antwortete mit drei Toren in Serie. Vier Minuten vor Ende bekam auch Bürk die dritte Zeitstrafe und musste vorzeitig zum Duschen. Meßkirch verteidigte geschickt die Führung bis zum Schlusspfiff. Während bei den St. Georgenern die Defensive gut funktionierte, war der Angriff erneut schwach. Meßkirch machte den Bergstädtern immer wieder Geschenke, die diese nicht nutzen. Hinzu kam, dass sich die TVS-Spieler nie richtig auf die Schiedsrichter einstellen konnten. Ganze 22 Spielminuten mussten sie in Unterzahl agieren.

Durch den Sieg der HG Müllheim/Neuenburg in Pfullendorf ist der Vorsprung der Bergstädter auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte geschmolzen. Gegen drei Teams aus dem unteren Tabellendrittel konnte das Herr-Team nur einen Punkt holen. Kommende Woche steht mit dem Derby zu Hause gegen die SG Schenkenzell/Schiltach erneut ein enorm schwieriges Spiel an.

Die Tore für den TVS erzielten: P. Assfalg, Schmidt, Müller (je 1), T. Assfalg (8), Lermer (2) und Bürk (8/3)