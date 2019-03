Fußball-Oberliga: FSV Bissingen – FC 08 Villingen 2:1 (1:1). Das mit Spannung erwartete Oberliga-Duell zwischen Bissingen und Villingen, die beide um den Anschluss an die Spitzenplätze kämpfen, endete mit einer herben Enttäuschung für die Schwarzwälder.

Die Villinger fanden gut in die Begegnung und waren in Hälfte eins die Mannschaft mit dem spielerischen Übergewicht. Die beste Gelegenheit für die Gäste hatte Benedikt Haibt nach 35 Minuten. Der Kapitän traf allerdings nur den Pfosten. Villingens Torhüter Christian Mendes blieb in den ersten 45 Minuten mit einer Ausnahme beschäftigungslos.

Dies änderte sich in Halbzeit zwei, als Mendes bereits nach fünf Minuten den Ball aus seinem Netz holen musste. Mauro Chiurazzi hatte einen Bissinger Spieler gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Alexander Götz zum 1:0. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nur vier Minuten auf sich warten: Mauro Chiurazzi machte seinen Fehler sofort wieder gut und fand mit einem langen Einwurf Tobias Weißhaar, der den Ball mit dem Hinterkopf zum Ausgleich ins Tor köpfte. In der Folge ließ Villingen vor allem in Person von Neuzugang Ümüt Sönmez gute Chancen zur Führung aus, ehe erneut Chiurazzi im Mittelpunkt stand. Als in Minute 79 das Spiel durch den Schiedsrichter bereits unterbrochen war, brachte er einen Bissinger Spieler zu Fall und sah hierfür die Rote Karte.

Mit einem Mann in Unterzahl sah sich der FC 08 Villingen einer späten Großoffensive der Bissinger ausgesetzt, die in der Schlussphase einige Großchancen vergaben. Als die dreiminütige Nachspielzeit bereits um eine weitere Zeigerumdrehung überschritten war, passierte es aber doch noch: Die Villinger konnten den Ball nach einem Eckstoß nicht aus der Gefahrenzone klären, Yannick Toth stand im Gewühl goldrichtig und drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1-Siegtreffer über die Linie.

Für den FC 08 Villingen wäre im Verfolgerduell durchaus ein Sieg möglich gewesen, stattdessen fährt das Team von Trainer Jago Maric mit leeren Händen nach Hause und muss in der Tabelle den Kontakt zur Tabellenspitze vorerst abreißen lassen.

Tore: 1:0 (50.) Götz (FE), 1:1 (54.) Weißhaar, 2:1 (90.+5) Toth. ZS: 512. SR: Marcel Lalka (Schönaich). Rote Karte: Chiurazzi (79.).

Stimme zum Spiel

Arash Yahyaijan (Vorstand Sport FC 08 Villingen): „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Wir waren aber über weite Strecken des Spiels dem Sieg näher. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Allerdings traf der Schiedsrichter einige unglückliche Aktionen wie zum Beispiel beim Platzverweis oder beim Siegtreffer, als die Nachspielzeit schon vorbei war.“