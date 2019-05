Basketball: (pm) Mit Bill Borekambi verlängert ein weiterer Leistungsträger der Aufstiegsmannschaft seinen Vertrag bei den Wiha Panthers. Der 27-jährige Forward galt in der Branche lange Zeit als Wandervogel und hat in Schwenningen nun offenbar sein Basketball-Zuhause gefunden. Mit durchschnittlich 16,6 Punkten war der gebürtige Berliner in der letzten Saison zweitbester Scorer der Doppelstädter und einer der wichtigsten Spieler im Aufstiegsteam. Der 1,98 Meter große und 96 Kilogramm schwere Spieler öffnete den Panthers mit starke Auftritten den Weg in die ProA. „Der Trainer und das Umfeld bei den Panthers passen einfach. Ich fühle mich sehr wohl in Schwenningen. Außerdem wollte ich nun endlich mit einem Team, mit dem ich aufgestiegen bin, auch in der ProA mitmischen. Ich bin mir sicher, dass wir in auch eine Klasse höher eine gute Rolle spielen werden und freue mich schon auf den Saisonstart“, sagt der 27-Jährige.

Panthers-Trainer Alen Velcic: „Ich bin sehr froh darüber, dass Bill sich dafür entschieden hat, seinen Vertrag in Schwenningen zu verlängern. Er war einer unserer Eckpfeiler im letztjährigen Team und ich bin mir sicher, dass er auch in der ProA für uns starke Leistungen zeigen wird.“

Bisheriger Kader wiha Panthers Schwenningen 2019/2020: Kosta Karamatskos, Bill Borekambi, Sean Lloyd und Junior Searcy.