von Helmut Junkel

Insgesamt fast 400 Ausdauerläufer/innen nahmen den traditionellen Rucksacklauf um den Wäldercup 2019 als Abendteuerlauf von Schonach bis Hinterzarten über 60 Kilometer und bis zum Ziel an Belchen in Multen über 100 Kilometer ab sieben Uhr im klassischen Stil und 30 Minuten später erstmals von Schonach auch in der freien Technik auf.

