von Jens Hagen

Am 49. Spieltag in der DEL spielten die Wild Wings zuhause gegen die Grizzlys Wolfsburg. Vor etwas mehr als 2800 Zuschauern verloren die Wild Wings das Kellerduell nach einer indiskutablen Leistung mit 0:3. Somit bleiben sie in dieser Saison mit neun Punkten Rückstand auf Rang 13 das Schlusslicht der Liga.

Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein