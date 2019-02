Biathlon: Noch laufen die letzten Wettkampf- und Leistungstests im bayerischen Biathlonzentrum in Ruhpolding. Doch ab Sonntag wird es ernst. Dann fliegen die deutschen Hoffnungsträger zur Europameisterschaft in Weißrussland. Mit dabei ist die Lauterbacherin Janina Hettich, die für den SC Schönwald startet. Zum zweiten Mal ist die 22-Jährige bei einer Europameisterschaft dabei und zuversichtlich. "Die Form ist gut. Mein Ziel ist es, in zumindest einem Einzelrennen unter die besten sechs Starterinnen zu kommen."

Von München via Frankfurt geht es am Sonntag nach Minsk, wo ab dem 18. Februar in Minsk-Raubitschy die kontinentalen Titelkämpfe ausgetragen werden. Deutschland ist neben einigen männlichen Sportlern mit sechs jungen Frauen vertreten, die in den Einzelentscheidungen auch alle an den Start gehen werden. Am Mittwoch, ab 17.30 Uhr, steht mit dem Einzelrennen über 15 Kilometer der erste Wettkampf an. Und ein ganz wichtiger dazu, denn die dort erzielten Ergebnisse werden mit entscheiden, wer einen Tag später für die Staffeln, Single-Mixed und Mixed, nominiert wird.

Ende Januar fand in der Lenzerheide (Schweiz) das bisher letzte Rennen im IBC-Cup statt. Janina Hettich glänzte in der Schweiz im Sprint mit Platz drei und feierte in der Staffel, fehlerfrei im Schießen, sogar einen kaum erwarteten zweiten Platz. "Das Starterfeld in Minsk wird sicherlich noch einmal viel prominenter und hochkarätiger besetzt sein. Ich muss meine zuletzt guten Schießleistungen wiederholen. Dann ist sicherlich eine Top-Platzierung drin", sagt die 22-Jährige. Es ist damit zu rechnen, dass auch einige Top-Stars aus dem Weltcup die EM zum Formaufbau für die nächsten Höhepunkte nutzen werden.

Bereits 2015 startete Janina schon einmal in Weißrussland bei der Jugend-WM. Die Erinnerungen daran sind etwas verblasst. "Wir sind damals eine andere Runde gelaufen. Kommende Woche gibt es einen 2.5 Kilometer langen Rundkurs. Ich kann mich auch nicht mehr an die Bedingungen am Schießstand erinnern. Aber wir werden gut vorbereitet anreisen und die Trainer werden uns richtig einstellen", ist sich die Schwarzwälderin sicher. Bei der Jugend-WM sprangen für sie damals bei drei Starts die guten Platzierungen sechs, acht und zwölf heraus.

Die Vorfreude bei Janina Hettich ist jedenfalls groß. Nach dem Rennen in der Schweiz wurde das deutsche Team für Minsk in Ruhpolding vorbereitet. "Es war ein großer und sehr intensiver Trainingsblock, den wir in den vergangenen drei Wochen absolviert haben. Ich fühle mich richtig fit und nun kann es auch losgehen", sagte die Biathletin am Freitag. Auch die Gesundheit stimmt. "Glücklicherweise bin ich bisher ohne Erkältung durch den Winter gekommen. Das motiviert zusätzlich."

Im Schwarzwald werden ab Mittwoch viele begeisterte Biathlon-Fans Janina die Daumen drücken. Mit richtig guten Ergebnissen ist möglicherweise sogar noch ein Weltcup-Start in der Saison möglich. Die 22-Jährige setzt sich jedoch diesbezüglich nicht unter Druck. Die Konzentration gilt allein der EM.